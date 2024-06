L.I.T. Gruppe übernimmt Pedot Autotransporti Mehr Intermodal-Verkehre von und nach Italien

Die L.I.T. Gruppe aus Niedersachsen hat rückwirkend zum 1. Januar 2024 das italienische Traditionsunternehmen Autotransporti Pedoit mit Sitz in Lavis (Trentino-Südtirol) übernommen. Der Logistikdienstleister aus Brake will mit diesem Schritt sein Portfolio ausweiten. Neben einer eigenen bahnfähigen Trailerflotte bietet die Unternehmensgruppe nun auch inner-italienische Straßentransporte an.

So geht es mit Autotransporti Pedot weiter

Durch diese Expansion der internationalen und intermodalen Kompetenzen stärkt die L.I.T. Gruppe nach eigenen Angaben ihre Wachstumsstrategie und „bietet auf einem wichtigen Korridor nachhaltig stabile Transportkapazitäten“. Pedot werde weiterhin als eigenständige Marke in Italien geführt und Stefano Pedot bleibt der Firma als Geschäftsführer erhalten.

L.I.T. investiert in eigenes Know-how in Italien

„Mit Pedot intensivieren wir gezielt in unsere Aktivitäten in Italien und greifen dafür auf lokales Know-how und ein umfangreiches Kundennetzwerk zurück. Wir kombinieren unsere Stärken und können so Intermodal-Transporte zwischen Italien und Benelux sowie Deutschland aus einer Hand anbieten“, sagt Klaas Lange, Business Development bei der L.I.T. Speditionsgesellschaft. Durch die Übernahme der Traditionsmarke Autotransporti Pedot gehe L.I.T. einen weiteren Schritt hin zu einem eigenen intermodalen Verkehrsnetz in Europa. „Der Kombinierte Verkehr benötigt bestimmte Mengen, um wirtschaftlich zu sein. Gemeinsam mit Pedot können wir diese nun noch effektiver konsolidieren, sodass beide Parteien enorm profitieren“, erklärt Lange. Pedot bietet ihren Kunden neben Komplettladungen ebenfalls die Abwicklung von Teilladungen sowie Lagerdienstleistungen am Standort Lavis an.

So sollen sich L.I.T. und Pedot gegenseitig befruchten

Zuvor arbeitete der Braker Logistikdienstleister mit anderen Partnern in Italien zusammen. Durch die Übernahme greift das Braker Logistikunternehmen auf eine etablierte Marke mit eigenem Fuhrpark und EU-Lizenz zurück und kann somit neben dem klassischen Terminal-Trucking ebenfalls inneritalienische Straßentransporte im Selbsteintritt anbieten. Im Gegenzug profitiert Pedot von den zusätzlichen Importmengen nach Italien aus dem L.I.T.-Netzwerk.

