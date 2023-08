L.I.T.-Gruppe auf Wachstumskurs L.I.T. übernimmt Gübau-Gruppe

L.I.T. möchte mit der Übernahme seine Wachstumsstrategie weiterverfolgen sowie seine Marktpräsenz im Automobil- sowie Gefahrgutsektor stärken. Martin Möhrmann bleibt Geschäftsführer der Gübau-Gruppe. Alle 150 Mitarbeitende werden weiter beschäftigt. Simeon Breuer, Geschäftsführer der L.I.T. Speditions GmbH und Vorstandsmitglied der L.I.T., erklärt: „Die Gübau- Gruppe ist ein absoluter Experte im Bereich der Automobil- und Chemieindustrie. Durch die Übernahme sehen wir mehrere Synergieeffekte im Automotive-Sektor und eine Stärkung der Gefahrgutkompetenz in der Metropolregion Rhein/Ruhr.“

Foto: L.I.T. Martin Möhrmann, Geschäftsführer der Gübau Gruppe (links) und Simeon Breuer (Vorstandsmitglied L.I.T. und Geschäftsführer der L.I.T. Speditions GmbH)

Eigenständige Einheit innerhalb der L.I.T

Die Marke des Logistikexperten bleibt auch nach der Übernahme bestehen. Das heißt, Gübau bleibt mit einem Fuhrpark von 40 ziehenden Einheiten, 35 Trailern und 150 Mitarbeitenden eine eigenständige Einheit innerhalb der L.I.T. Bereits in der Vergangenheit haben die beiden Unternehmensgruppen Projekte zusammen abgewickelt. „Durch die Mitgliedschaft der Speditionsvereinigung Elvis kennen wir uns gut und haben in Kooperation an Automobilverkehren gearbeitet. Wir freuen uns, diese Zusammenarbeit nun zu intensivieren und unsere Stärken zu bündeln“, sagt Breuer.

Vor 75 Jahren gegründet

Die Gübau-Gruppe wurde vor 75 Jahren gegründet und hat ihren Hauptsitz in Wolfsburg. Darüber hinaus hat das Traditionsunternehmen zwei weitere Standorte, konkret in Baden-Baden und einen in Velbert. Zum Portfolio gehören unter anderem Dienstleistungen in den Bereichen Beschaffungs- und Lagerlogistik sowie die Distribution und IT-Services.