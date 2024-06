Elvis-Marktreport Es geht wieder aufwärts

"Frühjahrsbelebung sorgt für knappe Kapazitäten" - gute Nachrichten im Marktreport des Europäischen Ladungs-Verbunds Internationaler Spediteure (Elvis). Die ersten Anzeichen einer Erholung der wirtschaftlichen Gesamtlage werden demnach flankiert von knappen Laderaumkapazitäten und weiter hohem Druck auf die Unternehmen.

Abwärtstrend im Transportsektor gestoppt

„Nach vielen Monaten der negativen Meldungen, ist es erfreulich, dass der Abwärtstrend gestoppt ist und die Kennzahlen im Transportsektor steigen. Die Auswirkungen der saisonüblichen Frühjahrsbelebung zeigen erste Wirkungen. Wie nachhaltig sie sein werden, wird nach den kurzen Wochen im Mai sichtbar“, sagt Nikolja Grabowski, Vorstand des Elvis-Ladungsverbundes.

Trotz der ersten positiven Signale aus der Wirtschaft bleibe die Situation der Speditionen weiter angespannt. Das Laderaumangebot im Markt wurde in den letzten Wochen und Monaten reduziert, was aufgrund der steigenden Zahl an Kunden-Ausschreibungen im Kontraktgeschäft jetzt zu knappen Kapazitäten führe. „Leider haben sich die Prognosen vom Jahreswechsel bewahrheitet. Steigende Kunden-Ausschreibungen sorgen für zusätzlichen Druck auf Speditionen“, ergänzt Grabowski.

Zahlen für Industrie und Güterbeförderung leicht positiv

Demnach zeigen die Zahlen der Industrieproduktion im April eine Besserung: die Chemiebranche legte im Vergleich zum Vorjahresmonat (plus 9,1 Prozent gegenüber März 2023) als auch zum Vormonat (plus 2 Prozent zu März 2024) zu; der Durchschnitt der Branchen Chemie, Maschinenbau sowie Kraftwagen und -teile ist gegenüber März 2024 im Plus (0,5 Prozent); positiv auch der ifo-Geschäftsklima-Index (plus1,7 Prozent), die ifo-Geschäftslage (plus 0,9 Prozent) und die ifo-Geschäftserwartungen (plus2,5 Prozent), jeweils im Vergleich zum Vormonat nach oben.

Für den Bereich „Güterbeförderung im Straßenverkehr“ sieht der Marktreport demnach ebenfalls eine positive Entwicklung gegenüber März: Ifo-Geschäftsklima (plus 15,2 Prozent) und die ifo-Geschäftslage ( plus 5,3 Prozent), die ifo-Konjunkturperspektiven bei den Güterbeförderungen im Straßenverkehr (plus 23,5 Prozent) zeige eine bessere Umsatzerwartung.

Der Marktreport zeige indes auch, dass der Anstieg noch hinter dem der Vorjahre zurückbleibe. „In den kommenden Wochen wird der Frühjahrsaufschwung wie gewohnt nachlassen. Die weitere gesamtwirtschaftliche Entwicklung wird dann zeigen, auf welchem Niveau sich der Sommer einpendeln wird“, sagt Grabowski.

Steigende Lohnkosten und Mauterhöhung

Die Inflation in Deutschland habe sich inzwischen auf einem Wert zwischen zwei und drei Prozent stabilisiert, im selben Zuge sei das Lohnniveau im Transport- und Logistiksektor gestiegen.

Außerdem werfe die Ausweitung der Lkw-Maut auf 3,5 Tonnen ab dem 1. Juli bereits ihre Schatten voraus - der Marktreport erwartet dabei etwa knappe Verfügbarkeiten zusätzlicher Maut-Boxen. "Fuhrparkbetreiber sollten umgehend aktiv werden. Gleichzeitig müssen die Auswirkungen berechnet, mit den Kunden besprochen und eingepreist werden", so die Ratschläge für die Unternehmen.