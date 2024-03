Krage & Gerloff wächst durch Zukauf Standort von Ritter Logistik in Magdeburg

Krage & Gerloff will in Sachsen-Anhalt weiter wachsen. In der Region werden derzeit mehrere Großprojekte umgesetzt, in denen Sebastian Gerloff, geschäftsführender Gesellschafter von Krage & Gerloff, großes Potenzial sieht. Daher hat er mit seinem Unternehmen den Standort Magdeburg von Ritter Logistik mit sofortiger Wirkung übernommen – und das aus einem nachvollziehbaren Grund.

So ist Ritter Logistik in Magdeburg aufgestellt

Ritter Logistik beschäftigt rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über die gesamte Unternehmensgruppe hinweg. Am Standort Magdeburg arbeiten rund 45 Fachkräfte. Auf 2.500 Quadratmetern Umschlagfläche bietet der Standort Stückgutservices, Teil- und Komplettladungs-Verkehre mit eigenem Fuhrpark sowie Luft- und Seefracht und Lager- und Projektlogistik an. Im Jahr 2023 erwirtschaftete Ritter dort rund sieben Millionen Euro Umsatz.

Intel und Daimler Truck siedeln sich in Magdeburg an

Der Zukauf von Ritter Logistik und die damit verbundenen Hoffnungen auf weiteres Wachstum kommen nicht von ungefähr: In der Region werden derzeit mehrere Großprojekte umgesetzt, in denen Sebastian Gerloff, geschäftsführender Gesellschafter von Krage & Gerloff, großes Potenzial sieht. „In Magdeburg will sich Intel ansiedeln und investiert 30 Milliarden Euro in einen Fertigungskomplex für Computerchips. Und in der Nähe unseres Standorts Schwanebeck errichtet Daimler Truck in Halberstadt das Global Parts Center für die weltweite Ersatzteilversorgung von Mercedes-Benz Lkw. Der Bedarf an Logistikleistungen wird steigen. Ich bin mir sicher, dass wir mit unserer hohen Logistikkompetenz von dieser Entwicklung profitieren und an beiden Standorten in Sachsen-Anhalt weiter wachsen werden.“

Das Joint Venture Krage & Gerloff

Die Familien Krage aus Hannover und Gerloff aus Schwanebeck gründeten im Jahr 1995 das Joint Venture Krage & Gerloff. Heute sind der ehemalige DSLV-Präsident Mathias Krage und Sebastian Gerloff geschäftsführende Gesellschafter. Das Unternehmen erwirtschaftet am Standort Schwanebeck mit 350 Beschäftigten jährlich rund 45 Millionen Euro Umsatz. Mit einem eigenen Fuhrpark von 150 Lkw und 70 Unternehmerfahrzeugen erbringt es Leistungen wie Stückgutspedition, Teil- und Komplettladungs-Verkehre und bietet auf rund 60.000 Quadratmetern beheizter Lagerfläche Kontraktlogistik an. Der Logistikdienstleister ist darüber hinaus auf Weiße Ware, Werksverteiler-Verkehre sowie auf Filiallogistik für den Handel spezialisiert.