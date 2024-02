Kampf in der Leichtgewicht-Klasse XBus vs.Tyn-e: Welcher ist das Plagiat?

ElectricBrands will raus aus der Insolvenz und kündigt Marktstart des XBus S an. Doch ein Plagiatsvorwurf von Tyn-e bremst die Investorensuche aus. Doch welches Fahrzeug ist nun das Original?

Der Entwickler TYN-e aus Waiblingen in Baden-Württemberg will, so heißt es seitens des schwäbischen Unternehmens, den Wettbewerber ElectricBrands verklagen. Das Start-up aus dem hessischen Eppertshausen soll, so der Vorwurf, gegen das Designgesetz (DesignG) verstoßen – auch heute noch oft als Geschmacksmuster bezeichnet.

Markante Form des XBus reklamiert

Stein des Anstoßes ist der XBus S, der in die EG-Fahrzeugklasse L7e fällt. ElectricBrands dreht den Spieß um. Die ikonische Front des XBUS sei im September 2019 als Geschmacksmuster beim Deutschen Marken- und Patentamt hinterlegt worden. Das Geschmacksmuster des TYN-e beziehe sich hingegen nur auf den Markennamen und das TYN-e-Logo „und keineswegs auf die markante Form- und Designsprache“, heißt es seitens ElectricBrands. Außerdem sei das Fahrzeug von Tyn-e eben kein L7e-Transporter, sondern falle in die Klasse N1, heißt es in der Retourkutsche aus Eppertshausen.

XBus S soll im August 2024 kommen

„Mit unserem Auftragsfertiger Shandong Horche Intelligent Automobile wir – basierend auf einem bestehenden Modell – ein Leichtfahrzeug der L7e-Klasse entwickelt und in Auftrag gegeben, welches als XBus S ankündigungsgemäß zum exklusiven Vertrieb ab August 2024 bei unseren Agenturpartnern zur Verfügung stehen wird. Unser Produktionspartner nutzt das Design des XBus mit unserer ausdrücklichen Genehmigung und stellt mit uns gemeinsam ein Produkt her, das dem Design und dem Anspruch der Leichtfahrzeugfamilie der ElectricBrands entspricht“, heißt es dazu auf Nachfrage von eurotransport.de seitens ElectricBrands. Auf die Rückfrage, ob das Unternehmen nun seinerseits die Designrechte gegenüber Tyn-e gerichtlich durchsetzen möchte, hieß es dann allerdings nur: „kein Kommentar“.

Designrechte liegen bei Shandong Horche

Das lässt Tyn-e nicht auf sich sitzen: Prompt folgt eine gemeinsame Erklärung des Waiblinger Unternehmens und der Geschäftsführung von Shandong Horche Intelligent Automobile aus China. Also eben dem Unternehmen, bei dem ElectricBrands nach eigenem Bekunden den XBus S fertigen lassen möchte. „Die Designrechte für die in Europa vorgestellten TYN-e Fahrzeuge liegen bei der Shandong Horche Intelligent Automobile. Diese Designrechte wurden TYN-e für Europa uneingeschränkt für die komplette TYN-e Fahrzeugfamilie übertragen.“ Demzufolge sind auch die ersten Auslieferungen der TX-Modellreihen für Juni 2024 geplant. Die deutsch-chinesische Partnerschaft soll aber noch weiter gehen: Die beiden Unternehmen wollen in Waiblingen künftig als Horche TYN-e Technologie-, Entwicklungsgesellschaft sowie als Horche TYN-e Technology & Development agieren.

(K)eine Frage der Fahrzeugnorm

Richtig ist zwar, dass die bisherigen Tyn-e-Modelle TX1, TX2 und TX7 nach der Fahrzeugnorm N1 homologiert wurden. Seit September 2021 arbeiten Shandong Horche und Weber Mobility / TYN-e zusammen, heißt es dazu aus Waiblingen. Die Techniker und Ingenieure der Weber Holding haben demnach ein bestehendes Horche-Fahrzeug auf die europäische Fahrzeugnorm N1 homologiert. Bereits im Mai 2022 wurden die ersten Berechnungen und Pläne für ein L7e-Fahrzeug mit dem Produktionspartner Shandong Horche in China besprochen. Ein L7e-Fahrzeug „im typischen und bestehenden Horche-Fahrzeugdesign, bereits vereinbart“.

Insolventes Start-up braucht frisches Geld

ElectricBrands hatte Anfang Februar beim Amtsgericht Darmstadt eine Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt und gleichzeitig den Marktstart eines leichten Elektro-Nutzfahrzeugs angekündigt. Denn um den Fortbestand des Unternehmens zu sichern, müssen neue Investorengelder her. Sonst droht die Eröffnung des Insolvenzverfahrens bereits gegen Ende März.

XBus S von ElectricBrands – der Retter in der Not?

Eigentlich sollten die Fahrzeuge beim VDL Nedcar-Werk in Born, einem Auftragsfertiger aus den Niederlanden, vom Band laufen. Und zwar der „große“ XBus, den das Unternehmen auf der IAA Transportation 2022 vorgestellt hatte. Als sozusagen kleiner Bruder war dort auch der XBus S auf der Messe in Hannover zu sehen. Eben dieser soll nun eigentlich auf den Markt kommen und ElectricBrands vor der Zahlungsunfähigkeit bewahren.

Plagiatsverdacht: XBus S sieht aus wie der TYN-e TX2

Doch was da unter dem Namen XBus S vorfahren soll, sieht nach Ansicht von Tyn-e jetzt plötzlich gänzlich anders aus als das Fahrzeug, das ElectricBrands auf der IAA in Hannover enthüllt hatte. Der E-Kleinsttransporter sehe dem TYN-e TX2 des schwäbischen Konkurrenten plötzlich zum Verwechseln ähnlich. Für TYN-e Geschäftsführer Markus Graf liegt hier eine „grundlegende Design- und Rechteverletzungen vor“. Der XBus S sei nichts anderes als eine gekürzte Version des Tyn-e TX2 mit Kofferaufbau. „Diese Verletzung von EU-Recht werden wir gerichtlich anzeigen und selbstverständlich einen Verkauf eines XBus S E-Transporters im Zweifel gerichtlich untersagen lassen und natürlich behalten wir uns Schadenersatzansprüche vor“, sagt Graf.

Welche Mittelständler hinter Tyn-e stecken

Hinter Tyn-e stehen der Automobil-Zulieferer Albert Weber International und Share X Mobility. Dabei handelt es sich um ein Start-up für Mobilitätslösungen, das wiederum indirekt zum Zeitungsverlag Waiblingen gehört. Denn dort macht sich der Vorsitzende des Aufsichtsrats Ullrich Villinger bereits Gedanken über die Zeitungszustellung von morgen.

