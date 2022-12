E-Mikrotransporter sind im Kommen L7e-Segment: So groß kann mikro sein

Die Elektro-Leichttransporter im L7e-Segment setzen auf der letzten Meile zum Überholen an, so etwa der Cenntro Metro, der Sevic V500e und der XBus S. Was die Lasten-Zwerge bieten.

Spätestens die IAA Transportation hat gezeigt, dass eine verhältnismäßig neue Fahrzeugkategorie schwer im Kommen ist: die Elektro-Leichttransporter. Aufgrund der Restriktionen in den Innenstädten könnten diese Fahrzeuge künftig auf der letzten Meile eine wichtige Funktion übernehmen – neben den Lastenrädern. Wobei die Transporter im sogenannten L7e-Segment gerade im Winter für die Zusteller aus dem KEP-Bereich eine angenehmere Alternative darstellen.

Cenntro zielt mit Tropos auf Europa

Cenntro etwa ist in den USA beheimatet, hat aber mit der mehrheitlichen Übernahme von Tropos Motors Europe auch hierzulande Ambitionen. Mit den leichten Nutzfahrzeugen Logistar, Neibor und Metro, den es sogar mit Kipper-, Koffer- und Pritschen-Aufbau gibt, stehen den Kunden eine ganze Reihe an elektrischen Transportlösungen zur Verfügung. Allein den Metro (Fahrzeugklasse L7e-CU) hat Cenntro bereits in mehr als 16 Ländern in Nordamerika, Europa und Asien verkauft oder in Betrieb genommen.

Cenntro Metro kommt mit mehreren Aufbauten

Der Metro ist mit 1,40 Meter Breite, 3,70 Meter Länge und 1,90 Höhe kompakt ausgelegt, bringt es je nach Aufbau aber auf bis zu fünf Kubikmeter Ladevolumen. Die Motor-Nennleistung liegt bei 10 kW, maximal bei 16 kW. Den E-Transporter gibt es mit einem (13 kWh) oder zwei (26 kWh) Batterie-Pack(s) für 130 beziehungsweise 260 Kilometer Reichweite und 65 respektive 85 km/h Höchstgeschwindigkeit.