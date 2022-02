Mit Fiege Now wendet sich der Logistiker an kleine Kunden, die sonst keine maßgeschneiderten Logistikkonzepte nutzen können.

Fiege hat eine neue Produktfamilie entwickelt: Unter dem Namen Fiege Now bietet der Logistiker „eine Palette vollständig standardisierter Dienstleistungen“ an.

Fiege Now nutzt Synergien

Damit spricht das Grevener Familienunternehmen nach eigenen Angaben ein Marktsegment an, das bisher nicht ins klassische Lösungsgeschäft passte: Unternehmen, für die maßgeschneiderte Logistikkonzepte aufgrund kleiner Auftragsvolumina oder finanzieller Rahmenbedingungen nicht infrage kommen.c„Wir stehen immer wieder mit Unternehmen in Kontakt, für die eine individuelle Logistikabwicklung wegen ihres geringen Auftrags- oder Sendungsvolumens nach bisherigen Maßstäben nicht wirtschaftlich ist“, sagt Julius Wegmann, Head of Omnichannel Development bei Fiege. Diesem Markt wolle man sich öffnen. „Mit Fiege Now schaffen wir ein schnelles, klar bezifferbares und risikoarmes Angebot, das sich über Synergieeffekte trägt und sich so auch für viele kleinere Händler rechnet.“

E-Commerce-Fulfillment macht den Anfang

Den Anfang macht Fiege im E-Commerce-Fulfillment: „Die Pandemie hat den Internethandel befeuert. Immer mehr Unternehmen verkaufen online und sind dafür auf der Suche nach kostengünstiger und logistischer Unterstützung“, berichtet Wegmann die steigende Nachfrage von Onlineshops mit weniger als 100.000 Sendungen pro Jahr, auf die Fiege nun mit der Now-Produktfamilie reagiere. „Keine Setup-Kosten, keine langfristige Vertragslaufzeit, sondern eine standardisierte Logistiklösung mit klarem Preisschild, die innerhalb von wenigen Wochen anläuft. Das ist unser Versprechen“, sagt Wegmann.

Schwungmasse durch Bündelung der Volumina

Der Vorteil einer Standardisierung liegt für Wegmann auf der Hand: „Durch Bündelungen von Volumina schaffen wir die entscheidende Schwungmasse, um unsere bewährten Services einer sehr breiten Zielgruppe anbieten zu können.“ Neben dem logistischen Fulfillment treffe das auch für die Kundenplattform von Fiege zu. Alle Kunden erhalten dort einen Zugang zu Echtzeit-Reportings, können die Kundenbestellungen einsehen und sie bis zum Versand bearbeiten.

