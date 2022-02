Am Freitag, 4. März 2022, bieten der Speditionsverband Hessen/Rheinland-Pfalz (SLV) und das Steinbeis-Beratungszentrum Forwarding and Logistics Center (Forlogic) ein kostenloses Webinar zum Thema „Nachhaltigkeit in Speditions- und Logistikunternehmen“ an. Das Ganze findet in enger Kooperation mit dem Institut für Nachhaltigkeit in Verkehr und Logistik (INVL) der Hochschule Heilbronn statt.

Praktische Einblicke und Tipps zur Nachhaltigkeit

Von 9.30 bis 11.45 Uhr geben Thorsten Hölser, Geschäftsführer Speditions- und Logistikverband Hessen/Rheinland-Pfalz (SLV), Prof. Dr. Dirk Lohre von Forlogic sowie vom Institut für Nachhaltigkeit in Verkehr und Logistik (INVL) der Hochschule Heilbronn, Kristin Kahl, die beim trimodalen Container-Logistik-Netzwerk Contargo den Bereich Sustainable Solutions verantwortet, sowie Gunnar Heunisch, Zentralleiter Qualitäts- und Umweltmanagement bei er Zufall Logistics Group, Einblicke in eigene Projekte sowie aktuelle Entwicklungen in der Transportbranche. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, sich in die abschließende Diskussion einzubringen. Weitere Informationen zum Ablauf, den Themen sowie der Link zur Online-Anmeldung: