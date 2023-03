Intermodalangebot von TX Logistik Dreiecksverkehr zwischen vier Ländern

Das Eisenbahnverkehrsunternehmen TX Logistik hat Mitte März ein neues Intermodalangebot gestartet. Im Rahmen eines Dreieckskonzepts mit One-wayRelationen verbindet ein Zug die Terminals in Curtici (Rumänien), Hall in Tirol (Österreich), Verona (Italien) und Duisburg (Deutschland).

Reduzierung von Unpaarigkeit

Laut dem zur Mercitalia Logistics (Gruppo FS Italiane) gehörenden Unternehmen gibt es also keine normalen Umläufe mit Hin- und Rückfahrten, mit der Dreiecksverbindung könnten Kunden so Unpaarigkeiten in den Güterströmen umgehen. Der Zug startet einmal pro Woche. Das Angebot wurde demnach für zwei große rumänische Speditionsunternehmen und einen italienischen Transporteur entwickelt.

Start- und Endpunkt der Dreiecksverbindung ist demnach der Railport Arad in Curtici. Dann geht es weiter ins TSSU-Terminal in Hall/Tirol, wo Waggons mit Trailern für Österreich ausgeschleust werden. Weiter geht es zum Terminal Quadrante Europa in Verona und von dort – wiederum mit einem Zwischenstopp in Hall – nach Duisburg. Dort betreibt TX Logistik als einer von drei Eigentümern das Zielterminal auf dem Logistikareal logport III. Mit der Fahrt von Duisburg nach Curtici wird anschließend der Schlusspunkt des Dreiecksverkehrs gesetzt.

Nach Unternehmensangaben übernimmt TX Logistik die Traktion auf der knapp 4.000 Schienenkilometer langen Dreickecksverbindung in Eigenregie, nur in Ungarn und dem Teilstück in Rumänien übernimmt das ungarische Bahnunternehmen Gysev den Transport. Nach dem erfolgreichen Start ist vorgesehen, die Kapazität zum 18. April mit einem zweiten Zug zu erhöhen. Auch werde geprüft, das Dreieckskonzept auf weitere geeignete Relationen in Europa zu übertragen