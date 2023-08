Startschuss für Log4NRW Bypass für die A45

Log4NRW will Lkw-Transporte in den Regionen Ruhr, Niederrhein und Siegerland auf die Schiene und das Binnenschiff verlagern. Welche Unternehmen das Projekt tragen.

Weniger Straße, mehr Schiene und Wasserstraße: In Nordrhein-Westfalen hat eine Allianz aus mehreren Hafenbetreibern und einer regionalen Eisenbahngesellschaft den Startschuss für ein Projekt verkündet, das als Alternative für den Güterverkehr auf der staugeplagten A45 und A4 gedacht ist. LOG4NRW heißt die rein privatwirtschaftliche Initiative, die auch langfristig auf die Verkehrsverlagerung zielt.

Wirtschaft in Südwestfalen braucht schnelle Transportwege

Bei einem offiziellen Termin in Siegen machten Andreas Müller, Landrat des Kreis Siegen-Wittgenstein, und Ingo Brohl, Landrat des Kreis Wesel, die Folgen der Staus und Sperrungen aufgrund maroder Brücken und Straßen für die Regionen Südwestfalen und Ruhrgebiet deutlich. Laut Andreas Müller leidet in der industriestarken Region Südwestfalen besonders die verarbeitende Wirtschaft unter der Straßen-Misere – die Unternehmen seien auf gute und schnelle Transportwege für den Import und Export angewiesen. Und auch der Kreis Wesel hat ein Interesse an einer funktionierenden Straßen-Infrastruktur, um die Wirtschaft hinsichtlich der Logistik resilienter zu machen, aber auch um Bürgerinnen und Bürger vor Ausweichverkehren zu schützen, sagte Landrat Ingo Brohl.

Siegerland erhält Anbindung an die Nord- und Westhäfen

Abhilfe schaffen soll das Projekt LOG4NRW. Es soll den Wirtschaftsunternehmen in der Region Niederrhein und Ruhr eine Alternative an Stelle der staugeplagten A45 und A4 bieten. Über die Häfen Emmelsum und Duisburg gibt es den Anschluss an die Westhäfen wie Rotterdam und Antwerpen, über Dortmund und Duisburg an die deutschen Nordhäfen Hamburg, Bremerhaven und Wilhelmshaven. Über das Terminal Kreuztal erhält das Siegerland Anbindung an die Nord- und Westhäfen.

„Eine Bypassfunktion für die A 45“ biete LOG4NRW, sagte Andreas Stolte, Geschäftsführer von Delta Port, dem niederrheinischen Hafenverbund aus Hafen Emmelsum im Stadtgebiet Voerde, dem Rhein-Lippe-Hafen Wesel und dem Stadthafen Wesel.

Durch die überlappende Verknüpfung der europäischen Häfen mit Zielen im Hinterland werde mehr Resilienz in der Logistik geschaffen, Lkw-Sendungen verlagert und CO2-eingespart.

Zwei Rundläufe pro Woche

Das geplante Konzept sieht ein erstes Angebot zwischen Voerde-Emmelsum (Container-Terminal Contargo)–Duisburg-Walsum logport VI (Multimodal Terminal Duisburg)–Hafen Dortmund (CTD Container-Terminal Dortmund)–Siegerland (Südwestfalen Containerterminal in Kreuztal) und zurück vor, mit Anfangs zwei Rundläufen pro Woche.

Foto: KSW Startschuss für LOG4NRW (v.l.): Markus Bangen (CEO duisport), Andreas Müller (LE Kreis Siegen-Wittgenstein), Bettina Brennenstuhl (Vorständin Hafen Dortmund), Oliver Krischer (Minister MUNV NRW), Andreas Stolte (GF DeltaPort), Ingo Brohl (LR Kreis Wesel), Christian Betchen (GF Kreisbahn Siegen-Wittgenstein) Copyright: KSW

Laut der LOG4NRW-Beteiligten führe dies zu einer unmittelbaren Entlastung der Autobahnen 2, 4 und 45 sowie der ohnehin angespannten Verkehrssituation in Südwestfalen, insbesondere im Sauerland. Bis zu 27.000 Lkw-Fahrten können durch das neue Verkehrsangebot überflüssig werden. Die ersten Züge sollen schon im vierten Quartal 2023 rollen, pünktlich zum Start der erhöhten Lkw-Maut zum 1. Dezember.

Das Projekt