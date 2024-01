Im Hafen Rotterdam den E-Lkw laden Bis zu acht Lkw bekommen gleichzeitig Strom

Die Port of Rotterdam Authority hat gemeinsam mit Truckparkings Rotterdam Exploitatie (TRE) die erste Ladestation für Elektro-Lkw im Hafen eröffnet. Bis zu acht Lkw können dort gleichzeitig aufladen.

Die Port of Rotterdam Authority hat gemeinsam mit Truckparkings Rotterdam Exploitatie (TRE) die erste Ladestation für Elektro-Lkw im Hafen eröffnet. Auf dem Lkw-Parkplatz Bodaanweg im Waalhaven können ab sofort bis zu acht Elektro-Lkw gleichzeitig laden. Dabei haben die Verantwortlichen aber auch Wert auf einen angenehmen Aufenthalt der Lkw-Fahrer gelegt.

Fünf Ladesäulen für acht Lkw im Hafen

Die ersten fünf Ladesäulen auf dem Lkw-Parkplatz sind installiert. Sie bieten Platz für insgesamt acht Elektro-Lkw. Die Lkw-Parkplätze sind laut der Port of Rotterdam Authorityfür einen sicheren, komfortablen Aufenthalt konzipiert. Die Park- und Ladebuchten werden rund um die Uhr überwacht. Für den Ladevorgang ist noch keine Reservierung erforderlich. Elektro-Lkw können sich direkt an der Sprechanlage an der Einfahrt melden. Für Elektro-Lkw werden keine Parkgebühren erhoben, sie können jedoch alle Einrichtungen des bewachten Lkw-Parkplatzes nutzen.

Die am Projekt beteiligten Unternehmen

Das Projekt im Waalhaven wurde in Zusammenarbeit mit ABB E-mobility, Batenburg Techniek, KWS Infra, Stedin sowie mit Varo Energy realisiert, die für TRE den Betrieb der Ladesäulen übernimmt. Darüber hinaus ist die Initiative Teil des Wissensprogramms Living Lab Heavy Duty Loading der nationalen Straßen- und Wasserbaubehörde Rijkswaterstaat.

Schritt zu einem lebenswerten Rotterdam

Vincent Karremans, Beigeordneter für Umsetzung, öffentlichen Raum und Mobilität der Stadt Rotterdam, erläutert: „Je mehr leise, saubere und nachhaltige Lkw in Stadt und Hafen verkehren, umso positiver ist das. Mit diesem Ladeplatz setzen wir einen weiteren Schritt hin zu einer nachhaltigeren Lkw-Flotte und einem lebenswerteren Rotterdam um.“ Und für Boudewijn Siemons, Interims-CEO und COO der Port of Rotterdam Authoritysteht fest: „Nachhaltige Logistik ist ein wichtiger Pfeiler unserer Strategie für einen zukunftssicheren Hafen mit Netto-Null-CO2-Emissionen.“ Laut einer vom Hafen Rotterdam in Auftrag gegebene Studie sind bis zum Jahr 2030 rund 2.000 Elektro-Lkw im Hafengebiet zu erwarten. Hierfür würden etwa 50 Ladesäulen benötigt, heißt es seitens der niederländischen Organisation für Angewandte Naturwissenschaftliche Forschung (TNO).