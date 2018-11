Die Preisverleihung der IFOY Awards 2019 findet im Rahmen der Gala des HERMES Verkehrs.Logistik.Preis am 26. April 2019 in der Wiener Hofburg statt.

Die Welt der Logistik trifft sich zur Verleihung des International Intralogistics and Forklift Truck of the Year (IFOY) AWARD 2019 am 26. April 2019 erstmals in Wien. In Kooperation mit dem LOGISTIK.Kurier und der Wirtschaftskammer Österreich findet die Preisverleihung erstmals im Rahmen der Gala des österreichischen HERMES Verkehrs.Logistik.Preis statt. Erwartet werden mehr als 600 internationale Gäste aus Transport, Logistik und Intralogistik. „Eine der bedeutendsten Kongresshauptstädte bildet einen glanzvollen Rahmen für die Auszeichnung von Spitzenleistungen der Intralogistik“, sagt Sascha Schmel, Geschäftsführer des Fachverband Fördertechnik und Intralogistik im Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA).

Mit in der Jury: Thomas Rosenberger, Chefredakteur lastauto omnibus

„Durch die Kooperation des HERMES Verkehrs.Logistik.Preis mit der wichtigsten internationalen Auszeichnung für Intralogistik schaffen wir eine starke Bühne für die europäische Logistik“, sagt Alexander Klacska, WKO Bundesspartenobmann . Der IFOY Award gilt aufgrund seiner fachlichen Expertise als maßgeblicher internationaler Innovationspreis. Er wird von 28 Chefredakteuren führender Logistikpublikationen aus 19 Nationen, darunter auch Thomas Rosenberger, Chefredakteur lastauto omnibus, vergeben. Träger des IFOY Award ist der Fachverband Fördertechnik und Intralogistik im VDMA. IFOY Partner ist die Deutsche Messe AG in Hannover. Dort finden auch die IFOY Test Days vom 1. bis 8. März 2019 statt.