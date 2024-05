ID Logistics setzt auf Luxusgüter Logistik von Parfüm bis zu Spirituosen

Der Kontraktdienstleister ID Logistics vermeldet einen Neukunden im E-Commerce in Deutschland: In der Region Hannover eröffnet ID Logistics Germany nach eigenen Angaben in der zweiten Jahreshälfte 2024 auf rund 17.000 Quadratmeter ein spezialisiertes E-Commerce Fulfillment Center für Parfüm und Kosmetik, Bier, Weine und Spirituosen und andere Produkte.

ID Logistics hat sich im Mittelweser-Park eingemietet

Der Logistikdienstleister hat im Mittelweser Park Estorf einen langfristigen Mietvertrag plus Verlängerungsoption abgeschlossen. ID Logistics Germany investiert dort rund 6 Millionen Euro für Lager- und Materialflusstechnik sowie Sorter-Technologie. Der Kontraktlogistiker plant, zukünftig an diesem Standort in der Spitze rund 270 Mitarbeiter zu beschäftigen. Die nachhaltige Logistikimmobilie des Immobiliendienstleisters Bentall Green Oak (BGO), dem Projektentwickler Thirteen Seven und dem Generalunternehmer Goldbeck ist kurz vor der Fertigstellung. Das spekulativ errichtete Gebäude umfasst 12 Einheiten mit einer lichten Höhe von zwölf Metern und einer Fläche von in Summe 127. 000 Quadratmetern. Das Gelände liegt zwischen den Autobahnen A1, A2, A27 und A7.

Über ID Logistics

Die von Eric Hémar geführte ID Logistics Group ist ein internationaler Kontraktlogistikdienstleister mit einem Umsatz von 2,75 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2023. Das Unternehmen betreibt rund 400 Standorte mit mehr als 8 Millionen Quadratmetern Lagerfläche in 18 Ländern in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. ID Logistics beschäftigt rund 38.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

