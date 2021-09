Der international agierende Kontraktlogistiker ID Logistics setzt nun auch in Deutschland auf Expansion. In Kleinostheim nahe Aschaffenburg entsteht aktuell ein 41.000 Quadratmeter großer E-Commerce-Standort. Im vierten Quartal 2021 nimmt dieser dann seine Arbeit auf.

Schnelle Lieferungen im Rhein-Main-Gebiet

Das Sortier- und Verteilzentrum ist nach Angaben von ID Logistics für den Online-Handel für Waren des täglichen Bedarfs im Rhein-Main-Gebiet konzipiert. „Sortier- und Verteilzentren sind ein lebenswichtiger Bestandteil der Versorgungskette am Wirtschaftsstandort Deutschland. Ohne das Management von Logistikprozessen gibt es keine schnelle Lieferung an den Endkonsumenten“, erklärt Robin Otto, Commercial Vice President bei ID Logistics Deutschland mit Sitz in Griesheim. An dem neuen Standort schafft ID Logistics 800 neue Arbeitsplätze in unterschiedlichen Bereichen.

Logistikbau mit DGNB-Standard Gold

Der Bau, der rund 39.200 Quadratmeter Logistik- sowie 1.700 Quadratmeter Büro- und weiteren 2.800 Quadratmeter Mezzanine-Flächen umfasst, wird vom Immobilienunternehmen Hillwood realisiert. Der Logistikneubau wird nach den Richtlinien des Gold Status der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) errichtet. Allein durch die Verwendung von Holzleimbindern anstelle von Stahl als Dachtragwerk werden nach eigenen Angaben gleich weniger Tonnen an CO2 verbraucht.

ID Logistics setzt auf Expansion

Die Eröffnung des neuen Standortes in Kleinostheim folgt auf die Ankündigung des Unternehmens zu Jahresbeginn. Demnach plant ID Logistics in Deutschland eine Verdoppelung des Umsatzes bis 2023 durch die Akquisition von Logistikunternehmen, die Ausweitung der Tätigkeiten im Bereich Retail, E-Commerce und FMCG sowie eine Diversifikation der Zielbranchen. 2021 hat ID Logistics Deutschland bereits einen rund 50.000 Quadratmeter Nutzfläche umfassenden Standort mit 500 Mitarbeitern in Kaiserslautern in Betrieb genommen sowie die B2B- und B2C-Intralogistik von A.T.U. Autoteile Unger auf 80.000 Quadratmeter Nutzfläche mit 80 Mitarbeitern in Werl übernommen.

