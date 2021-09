Die Containerknappheit ist groß, und jede Box wird gebraucht. Offenbar wurden aber viele Container irgendwo vergessen - wie ein Regenschirm bei schönem Wetter. Die Hamburger Reederei Hapag-Llyod will jetzt ihren Kunden beim Erinnern auf die Sprünge helfen. „Wartet Ihr Container noch immer darauf, in Deutschland abgeholt zu werden?“, fragt sie auf ihrer Webseite in der Rubrik Customernews in die Weite des Internets. „In der Hektik des Alltags vergessen wir manchmal wichtige Dinge, auch große Gegenstände wie Container“, heißt es verständnisvoll weiter.

Verwaiste Boxen

„Tatsächlich“ sei eine beträchtliche Anzahl der Hapag-Container nicht verfügbar, weil sie nicht vom Hafen abgeholt würden und immer noch voll seien und darauf warteten, am Terminal abgeholt zu werden. „Könnte einer oder mehrere dieser Container Ihnen gehören?“, lautet die charmante Frage, an die sich eine Bitte um Unterstützung anschließt. Nämlich zu überprüfen, ob man in Hamburg, Bremerhaven oder Wilhelmshaven einen oder mehrere Container stehen habe.

Kapazitätsengpässe bekannt

Die Reederei würde sich freuen, wenn die Altcontainer so schnell wie möglich abgeholt würden, um weitere Terminalüberlastungen zu vermeiden und operative Herausforderungen zu bewältigen. Dabei ist ihr schon klar, dass das mit dem Abholen nicht so einfach ist: „Wir sind uns der Kapazitätsengpässe bei der Verbringung von Containern aus den Terminals und Häfen bewusst“, schreibt Hapag-Lloyd weiter. Es solle aber „mit Ihren örtlichen Kundendienstteams“ aktiv nach Möglichkeiten gesucht werden. „Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören und die nächsten Schritte zu unternehmen, um Ihre Waren zu Ihnen zu bringen!“