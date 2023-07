Hermes wächst in Italien Adieu Bonprix - Valdengo wird international

Hermes Fulfilment, der Logistikdienstleister der Otto Group, nimmt zum 1. August 2023 ein Versandzentrum im norditalienischen Valdengo in Betrieb. Der Standort rund 100 Kilometer westlich von Mailand ist auf die logistische Abwicklung eines kleinvolumigen Sortiments ausgerichtet und soll die Internationalisierung vorantreiben.

Hermes wickelt in Valdengo Retouren ab

Das Versandzentrum in Valdengo stammt aus dem Jahr 2007 gebaut und verfügt über eine Hallenfläche von 12.500 Quadratmetern. In den Gebäudekomplex ist ein Hochregallager mit einer Grundfläche von 1.500 Quadratmetern integriert. Es hat eine Kapazität von rund 5.000 Palettenstellplätzen. Die Kommissionierung der bestellten Artikel erfolgt digital unterstützt, die Sortierung über eine 235 Meter lange Sorter-Anlage. Im angegliederten Retourenbetrieb stehen 30 Beurteilungsplätze zur Verfügung. Dort prüfen die Beschäftigten die zurückgeschickte Ware und lagern sie gegebenenfalls wieder ein. „Unser Ziel ist es, das Versandzentrum mit seiner Abwicklungskapazität von bis zu 30 Millionen Artikeln pro Jahr mit Outbound und Retouren vollständig auszulasten“, sagt Kevin Kufs, Vorsitzender der Geschäftsführung von Hermes Fulfilment. Mit dazu beitragen soll unter anderem die Bearbeitung von Retouren aus dem Südeuropageschäft des Online-Modehändlers About You.

Bonprix muss weichen und zieht nach Haldensleben

Bislang war der Betrieb in der Region Piemont ein Standort der zur Otto Group gehörenden Modemarke Bonprix. Deren Ware wird in den kommenden Monaten nach Haldensleben (Sachsen-Anhalt) umziehen. Dort betreibt Hermes Fulfilment nach eigenen Angaben eines der größten Versandzentren Europas, das ab September 2024 für Bonprix auch den südeuropäischen Markt beliefert.

Hermes Fulfilment will weiter wachsen

Bis 2028 will Hermes Fulfilment den Umsatz verdoppeln und zu den drei erfolgreichsten B2C-Fulfilment-Dienstleistern in der Paket- und Großstücklogistik im europäischen E-Commerce gehören. „Der neue Standort in Valdengo wird seinen Teil dazu beitragen, diese Wachstumsziele zu erreichen“, erklärt Kufs.

