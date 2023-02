Neuer Hermes-Standort in Erfurt Größtes Teppichlager Deutschlands

Hermes Fulfilment nimmt in Erfurt nach eigenen Angaben das größte Teppichlager Deutschlands in Betrieb.

Der neue Standort von Hermes Fulfilment im Erfurter Stadtteil Stotternheim verfügt demnach über eine Hallenfläche von rund 50.000 Quadratmetern. Die Hälfte davon ist Hermes zufolge für Teppiche - von Badematten bis zum Perserteppich - vorgesehen; bis zu 320.000 Stück können bei Vollauslastung gelagert werden. Auf der übrigen Fläche finden Kleinmöbel Platz.

Teppiche werden von bisherigem Lager umgezogen

„Trotz schwieriger Rahmenbedingungen wegen Materialknappheit, Preissteigerungen und längerer Lieferzeiten ist es gelungen, den Standort mit nur wenigen Wochen Verzögerung in Betrieb zu nehmen“, sagt Betriebsleiter Volker Weidemann. Jetzt müssen rund 260.000 Teppiche, von denen ein Teil derzeit noch im nordrhein-westfälischen Löhne lagert, bis Ende März sukzessive nach Erfurt transportiert werden. Parallel dazu werde Neuware aus den Herkunftsländern angeliefert, vor allem aus der Türkei, Indien und Pakistan.

„Das neue Außenlager in Erfurt ist auf verschiedene Weise eine Bereicherung für unser Netzwerk“, sagt Kevin Kufs, Vorsitzender der Geschäftsführung von Hermes Fulfilment: „Wir erhöhen die Lagerkapazität für unsere Partner, erzielen wertvolle Service- und Kostenvorteile und können zukünftig noch schneller abwickeln“.

Service für die Handelsgesellschaften der Otto Group

Bis zu 10.000 Bestellungen täglich kann der neue Standort demnach logistisch abwickeln. Der zentrale Logistik- und Retourendienstleister der Otto Group bringt nach eigenen Angaben rund 500.000 Bodenbeläge für die Handelsgesellschaften der Konzernmutter auf den Weg.

Dafür werden die versandfertigen Teppiche per Shuttle-Lkw von Erfurt ins 50 Kilometer entfernte Hermes-Logistikzentrum Ohrdruf transportiert, dort in der Hermes Auslieferungsbasis sortiert, in das Zustellnetzwerk der Schwestergesellschaft Hermes Germany eingeschleust und anschließend an Endkunden in Deutschland, Österreich, Frankreich, der Schweiz und den Niederlanden geliefert.

Aktuell sind rund 30 Mitarbeitende im Teppichlager beschäftigt. Diese Zahl soll bis zum Sommer, wenn der Vollbetrieb erwartet wird, kontinuierlich steigen, perspektivisch sind laut Hermes bis zu 100 neue Arbeitsplätze geplant.