Hermes baut Logistikzentrum nahe Dresden Vorbereiten für Weihnachten 2023

Der Paketdienstleister Hermes Germany will bis zum Weihnachtsgeschäft 2023 das neue Logistik-Center Dresden in Betrieb nehmen. Die Bauarbeiten sind laut Hermes bereits gestartet. Das neue Sortier- und Verteilzentrum in Thiendorf, rund 30 Kilometer nördlich von Dresden, soll auf einer Gesamtfläche von rund 68.500 Quadratmetern entstehen.

Hermes-Standort in Thiendorf bei Dresden

Herzstück des Standortes werde eine zirka 8.850 Quadratmeter große Logistikhalle mit Hochleistungs-Förder- und Sortiertechnik sein, die zu Beginn 15.000 Sendungen in der Stunde verarbeiten kann. Nach weiterem Ausbau sind bis zu 25.000 Sendungen pro Stunde anvisiert. Geplant sei, den Betrieb des Logistik-Centers sukzessive hochzufahren. Das bedeutet, unter Volllast mehr als 200.000 Sendungen am Tag zu verarbeiten. Zum Start sind 60.000 Sendungen geplant. Neben der Logistikhalle entstehen laut Hermes auf dem Grundstück ein Büro- und Sozialtrakt sowie ein Pförtnergebäude, in dem sich ein Hermes Paket-Shop befinden wird. Rund 100 Mitarbeitende sollen am Standort beschäftigt werden.

Hermes hat beim Bau Nachhaltigkeit im Blick

Auch das Thema Nachhaltigkeit hat Hermes auf dem Schirm: Ziel sei es, das Logistik-Center Dresden – wie andere Hermes-Standorte auch - mit dem Gold-Status der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) auszeichnen zu lassen. Auch die Elektrifizierung der Flotte steht auf der Agenda: Die Stromversorgung von bis zu 40 geplanten Elektro-Ladepunkten für E-Fahrzeuge werde über eine etwa 3.100 Quadratmeter große Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Logistikhalle erfolgen. Alle weiteren Dächer der Verwaltungsgebäude sollen eine Begrünung erhalten. Direkt ab Betriebsstart sollen täglich um die 15 Touren vom Logistikstandort aus in die Region gefahren werden, darunter auch elektrisch betriebene.

