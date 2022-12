Heppner setzt auf den Volta Zero E-Lkw an gleich drei Standorten einsetzen

Frankreich-Spezialist Heppner bereitet gleich drei Standorte für den Einsatz mehrerer E-Lkw vom Typ Volta Zero vor. Was der Transport- und Logistikdienstleister plant.

Die Heppner-Gruppe, spezialisiert auf Transporte von und nach Frankreich, steht unter Strom. Aktuell bereitet das Unternehmen an gleich drei Standorten die Infrastruktur für den Einsatz von E-Lkw des Typs Volta Zero vor. Dazu nimmt das Unternehmen rund eine Millionen Euro in die Hand.

Heppner fährt mehrgleisig

Heppner plant in Zusammenarbeit mit Volta Trucks in einem ersten Schritt die Integration von 16 vollelektrischen Lkw in die Flotte. Das Ganze ist nach Unternehmensangaben Teil des Plans, zur CO2-Reduzierung. Neben CNG/Bio-CNG, Biokraftstoff und dreirädrigen Fahrzeugen soll nun auch Strom in den Energiemix Einzug bei Heppner halten. Die 16- beziehungseise18-Tonner werden dann auf der letzten Meile im innerstädtischen Bereich eingesetzt. Los geht`s Mitte 2023.

Wo Heppner die Volta-Zero-Lkw einsetzt

Rungis (6 Fahrzeuge in Verbindung mit 6 22-kW-Ladegeräten vor Ort)

La Courneuve (3 Fahrzeuge in Verbindung mit 4 On-site-Ladegeräten mit 22 kW und 150 kW)

Lyon (7 Fahrzeuge in Verbindung mit 8 Ladestationen mit 22 kW und 150 kW am Standort)

Lesen Sie auch