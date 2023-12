Hartmann International übernimmt Wöstemeier Logistiknetzwerk und Stückgutnetz gestärkt

Das Transport- und Logistikunternehmen Hartmann International mit Hauptsitz in Paderborn baut sein Standortnetz im Bereich Transport und Logistik weiter aus. Zum Jahreswechsel übernimmt der Dienstleister den Logistiker Wöstemeier aus Lippstadt. Warum das Familienunternehmen, das auf Lagerlogistik und den Transport von Stückgut sowie Teil- und Komplettladungen spezialisiert ist, den Besitzer wechselt.

Nach der dritten Generation ist bei Wöstemeier Schluss

Die Übernahme erfolgt, da die dritte Generation des seit 1937 bestehenden Unternehmens keine familieninternen Nachfolger gefunden hat. In der Folge haben sich die beiden Geschäftsführer Claus Graewe-Wöstemeier und Peter Graewe-Wöstemeier an Hartmann gewandt. Das kommt nicht von ungefähr: „Unsere Familienunternehmen arbeiten seit vielen Jahren eng zusammen“, berichtet Andreas Hartmann, Geschäftsführender Gesellschafter bei Hartmann International.

Übernahme ist Teil von Hartmanns Wachstumsstrategie

Die Übernahme ist ein weiterer Teil der Strategie von Hartmann International, ein führendes, innovatives Logistiknetzwerk aufzubauen. „Sie spiegelt unser Engagement wider, in Menschen, Technologie und nachhaltige Geschäftspraktiken zu investieren“, sagt Hartmann. Mit der Übernahme von Immobilien, Fuhrpark und Mitarbeitenden agiert Hartmann International an dessen Standorten in Lippstadt künftig auf rund 35.000 Quadratmetern. Insgesamt bewirtschaftet die Hartmann International Gruppe in der Folge rund 165.000 Quadratmeter Logistikflächen an 14 Standorten und beschäftigt rund 640 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Symbolische Übergabe von Wöstemeier

Foto der Firmenübergabe: (v. l.) Claus Graewe-Wöstemeier und Peter Graewe-Wöstemeier (beide Geschäftsführer Wöstemeier), Andreas Hartmann (Geschäftsführender Gesellschafter Hartmann International), Uwe Lachmann und Björn Böhme (beide Geschäftsführer Hartmann International).