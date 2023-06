Expansion in der Slowakei Hellmann kauft zu und gründet neu

Hellmann Worldwide Logistics übernimmt das slowakische Logistikunternehmen PKZ Group mit Sitz in Bratislava. Das Unternehmen war bislang als Partner für die Luft- und Seefrachtaktivitäten von Hellmann in der Slowakei und Tschechien zuständig. In diesem Zusammenhang gründet Hellmann zugleich die slowakische Landesgesellschaft Hellmann Worldwide Logistics Slowakei.

Landesgesellschaft Hellmann Slowakei am Start

Die bisherigen Aktivitäten und auch die Mitarbeitenden der PKZ Group werden laut Hellmann ab sofort in die neu gegründete Landesgesellschaft überführt. Martin Kiaba, bisheriger Geschäftsführer der PKZ Group, leitet das Unternehmen. Die Übernahme schließt 10 Standorte der PKZ Group ein. Damit erweitert Hellmann eigenen Angaben zufolge das bestehenden Road-Netzwerk im Segment Teil- und Komplettladungen. Gleichzeitig übernimmt der Logistiker die bisher durch die PKZ Group ausgeführten Dienstleistungen in den Bereichen Luft- und Seefracht, Schienentransporte sowie der Kontraktlogistik. Ziel sei es, den produktübergreifenden Marktanteil über die eigene Landesgesellschaft kontinuierlich auszubauen.

Hellmann will Geschäft in Eigenregie ausbauen

„Wir freuen uns darauf, unsere Aktivitäten nach knapp 30 Jahren der erfolgreichen Zusammenarbeit mit der PKZ Group im Bereich Luft- und Seefracht nun in Eigenregie unter der Hellmann-Flagge auch in der Slowakei weiter auszubauen und unser Produktportfolio zu erweitern. Wir sehen in beiden Märkten großes Potenzial, insbesondere in den Bereichen Automotive und Industrial Products, die vor allem auch im Hinblick auf die weitere Vernetzung unseres gesamteuropäischen Teil- und Komplettladungsnetzwerkes eine wichtige Rolle spielen werden“, sagt Jens Tarnowski, Regional CEO West Europe, Hellmann Worldwide Logistics.

PKZ Group ist gut aufgestellt

„Die Akquisition der PKZ Group ist ein wichtiger Beitrag zur Umsetzung unserer Wachstumsstrategie. Unter der Führung von Martin Kiaba hat PKZ eine sehr erfolgreiche Entwicklung genommen. Diese Erfolge werden wir nun als Teil des globalen Hellmann-Netzwerks weiter ausbauen“, ergänzt Andreas Lamping, Chief Legal Officer/ Head of M&A, Hellmann Worldwide Logistics.

