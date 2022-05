Hansjörg Rodi wird Landverkehr-Chef Kühne + Nagel sortiert sich neu

Dr. Hansjörg Rodi verantwortet ab August 2022 bei Kühne + Nagel den Geschäftsbereich Landverkehre. Er tritt die Nachfolge von Stefan Paul an, der zum gleichen Zeitpunkt neuer Chief Executive Officer der "Kühne + Nagel"-Gruppe wird.

Hansjörg Rodi löst Stefan Paul ab

Hansjörg Rodi, seit über 25 Jahren in der Logistikbranche in verschiedenen Führungspositionen tätig. So war der studierte Volkswirt von 1996 bis 2016 in verschiedenen Management-Positionen bei DB Schenker tätig. Zuletzt leitete er dort von 2008 an die Region Europe Central. Seit 2016 ist Rodi bei Kühne + Nagel in leitenden Funktionen tätig. Dort übernahm Rodi den Vorsitz der Geschäftsleitung Deutschland von Kühne + Nagel in Hamburg und verantwortet zudem die Region Zentral- und Osteuropa mit mehr als 20.000 Mitarbeitern.

Jens Drewes verantwortet Region Europa

Seine Nachfolge in der Region Europa tritt Jens Drewes (Jahrgang 1969) an. Drewes ist seit 1997 in Führungsfunktionen bei Kühne + Nagel in Asien tätig, seit 2013 als Verantwortlicher für die Region Asien-Pazifik.

