GXO übernimmt Logistik für Levis Mit Omnichannel für Jeans & Co. wachsen

Der Kontraktlogistiker GXO gewinnt Levi Strauss & Co als Kunden. Jetzt entsteht ein riesiges Distributionszentrum in Dorsten. Was der 20-Jahre-Deal für den Vertrieb von Bekleidung und Accessoires beinhaltet.

GXO Logistics hat einen 20-jährigen Partnerschaftsvertrag mit Levi Strauss & Co abgeschlossen. Bereits Anfang Juni soll es bereits operativ losgehen. Dazu wird der Kontraktlogistiker die Arbeit im 70.000 Quadratmeter großen Distributionszentrums in Dorsten übernehmen.

GXO übernimmt Value-Added-Services für Levis

GXO bietet in der vollautomatisierten Anlage Logistikdienstleistungen einschließlich Value-Added-Services für den Vertrieb von Bekleidung und Accessoires über Kanäle wie Großhandel, Einzelhandel, E-Commerce und Marktplätze an. „Diese bedeutende Partnerschaft mit LS&Co. wird dazu beitragen, das Omnichannel-Wachstum des Unternehmens in ganz Europa zu beschleunigen und unsere Wachstumsambitionen in Deutschland voranzutreiben“, erklärt Richard Cawston, Chief Revenue Officer von GXO.

Moderne Technologie für jeden Schritt in der Logistik

Der vollautomatisierte Standort in Dorsten bringt nach Angaben von XPO modernste Technologie für jeden Schritt des Logistikprozesses mit sich. Das gehe vom Wareneingang bis zum Warenausgang, einschließlich Shuttle- und Miniload-Systeme sowie automatischem Öffnen und Schließen von Kartons und Etikettierung. Mit der LEED- (Leadership in Energy and Environmental Design) und Well-Health-Safety-Zertifizierung setze die Anlage Maßstäbe für eine nachhaltige Lagerhaltung. Das Gebäude verfüge über Materialien wie nachhaltigen Beton, bepflanzte Wände, Solarzellen auf dem Dach und ein begrüntes Dach sowie Zugang zu Ladestationen für Elektrofahrzeuge, einem eigenen Park und modernen Recycling-Anlagen. „Das Distributionszentrum in Dorsten wird unser strategisches Ziel unterstützen, uns als Direct-to-Consumer-Händler zu etablieren und unsere Omnichannel-Fähigkeiten in Europa zu stärken“, sagt Craig Jones, Senior Vice President, Global Distribution & Logistics bei Levi Strauss & Co.

GXO will in Deutschland weiter wachsen

Die Zusammenarbeit unterstreiche auch die Wachstumsambitionen von GXO, heißt es seitens des Kontraktlogistikers. Schließlich bediene das Unternehmen bereits, die eine Vielzahl von Branchen, einschließlich Omnichannel- und DTC-Händler, in Deutschland. Im Jahr 2023 investierte GXO etwa in ein 36.000 Quadratmeter großes Lager in Dormagen, einem wichtigen Logistikzentrum in der Region Düsseldorf. Dort treibt der Dienstleister beispielsweise die sogenannten GXO-Service-Tech-Aktivitäten für die Reparatur und Aufarbeitung von Verbrauchsgütern voran.

So soll sich der GXO-Standort in Dorsten entwickeln

Der Standort Dorsten wird zunächst mit einer Kapazität von 33 Millionen Einheiten starten, heißt es seitens GXO. Bis 2026, wenn der Standort seine volle Leistung von 55 Millionen Einheiten erreicht hat, sollen dort voraussichtlich bis zu 650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt sein.