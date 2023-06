GXO plant großes Lager in Dormagen US-Logistiker will durchstarten

US-Logistiker GXO plant, in Deutschland groß zu expandieren. Erster Schritt ist ein Lager mit 36.000 Quadratmetern in Dormagen.

Neues Lager, neuer Geschäftsführer - unter diesen Bedingungen will der US-Kontraktlogistiker GXO Logistics seine Wachstumsstrategie für Zentraleuropa und vor allem Deutschland vorantreiben. 2022 hat das Unternehmen den britischen Einzelhandelslogistiker Clipper Logistics übernommen, mit Niederlassungen in UK, Deutschland, Polen, den Niederlanden, Irland und Belgien.

Expansion auch in Deutschland

"Einer der vielen Vorteile unserer Übernahme von Clipper war der Ausbau unserer Präsenz in Deutschland. Mit unserer Expansion bringen wir einen neuen Ansatz, eine neue Dynamik und ein größeres Angebot als das traditioneller Logistikanbieter. Wir sehen eine steigende Nachfrage nach einer Partnerschaft mit GXO sowohl von bestehenden als auch neuen Kunden aus den Bereichen E-Commerce, Mode und Konsumgütertechnologie", sagt Richard Cawston, GXO-Präsident für Europa. Der globale Dienstleister aus den USA ist in Europa mit 34.000 Mitarbeiter an etwa 500 Standorten vertreten.

Laut einer Unternehmensmitteilung will GXO seine Aktivitäten in Deutschland als Europas größter Logistikmarkt in den kommenden Jahren deutlich ausbauen. Geleitet wird die Expansion von Stefan van Hoof, der als neuer Managing Director für Zentraleuropa an Richard Cawston berichtet. Van Hoof kam im Rahmen der Übernahme von Clipper 2022 zu GXO, wo er als CEO für Kontinentaleuropa tätig war.

Auslagerung beflügelt Kontraktlogistikativitäten

Die Wachstumsaussichten des deutschen Kontraktlogistikmarktes sind laut GXO vielversprechend: Neben der fortlaufenden Lieferketten-Modernisierung sowie der zunehmenden Auslagerung betrieblicher Prozesse ins naheliegende Ausland gebe es eine steigende Nachfrage nach der Auslagerung von Logistikdienstleistungen, um Kosten zu senken und die Effizienz zu erhöhen. Die hohe Nachfrage des Marktes nach technologiegestützten, maßgeschneiderten und agilen Logistiklösungen mache GXO nach eigenen Angaben zu einem idealen Partner für Unternehmen, die in Deutschland tätig sind.

In der ersten Phase investiert GXO daher in ein neues, 36.000 Quadratmeter großes Lager in Dormagen, als wichtiger Logistikstandort in der Region Düsseldorf. Bei voller Auslastung sollen dort bis zu 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt werden. Vor Ort plant GXO demnach den Einsatz von Automatisierungs- und adaptiven Technologien wie Goods-to-Person sowie autonomen, mobilen Robotern; je nach den Anforderungen der Kunden.