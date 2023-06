Cargoline mit neuer Drehscheibe Neues Zentral-Hub stabil gestartet

Das neue Zentralhub in Niederaula bietet der Kooperation Cargoline neue Möglichkeiten auch für internationale Verkehre. Wie der Betrieb angelaufen ist und was an digitalen Aktivitäten geplant ist.

Schlagkräftiger, internationaler, digitaler und nachhaltiger: Die Stückgutkooperation Cargoline erhöht mithilfe ihres neuen Hubs und neuer digitaler Tools ihre Effizienz und baut ihre Aktivitäten in Richtung Europa und Klimaschutz weiter aus. Eine wichtige Weichenstellung auf dem Weg dorthin ist das neue Zentral-Hub für die nationalen und internationalen Relationen in Niederaula (Kreis Hersfeld-Rotenburg), das die Kooperation nach rund vier Jahren Planung und nur etwa einem Jahr Bauzeit am 24. Februar in Betrieb genommen hat. „Wir sind mit dem Start sehr zufrieden“, bilanziert der Vorsitzende der Geschäftsführung, Jörn Peter Struck, im Gespräch mit der Fachzeitschrift trans aktuell.

Foto: Alex Fischer/vor-Ort-Foto „Wir haben eine Trefferquote von 98 Prozent“ - Cargoline-Chef Jörn Peter Struck zum Erfolg des Prognose-Tools Cargocast.

Aus guten Gründen erfolgte der Start an einem Freitag: So konnten die Verantwortlichen das darauf folgende Wochenende für die letzten Anpassungen und den Feinschliff nutzen. „Die folgenden zwei, drei Wochen waren etwas holprig, aber ab Mitte März lief alles sehr stabil“, berichtet Struck. Rund 70 Leute sind in der neuen 10.800 Quadratmeter großen Anlage in der Cargoline Allee 1 beschäftigt. Die Hälfte der gewerblichen Mitarbeiter kommt aus der bisherigen Stammbelegschaft des vorherigen Hub-Betreibers und Cargoline-Gesellschafters John. Die andere Hälfte sind neue Mitarbeiter und Zeitarbeiter – weil nach Angaben von Struck für täglich vier bis sechs Stunden in der Nacht nur sehr schwierig Interessenten am Arbeitsmarkt zu finden sind. Mit dem Umzug nach Niederaula ist für Cargoline das seit 1996 genutzte Gebäude der John Spedition in Eichenzell bei Fulda Geschichte. „Es platzte aus allen Nähten“, sagt der Geschäftsführer. Zudem sei die John Spedition dadurch mit Blick auf das eigene Kundengeschäft sehr eingeschränkt gewesen, musste sie doch allabendlich bis acht Uhr die Lagerfläche für den ab dann einsetzenden Stückgutumschlag räumen.

Neues Zentralhub als Geschenk zum 30. Geburtstag

Mit der 17 Millionen Euro teuren Immobilie hat sich Cargoline ein Geburtstagsgeschenk gemacht, feiert das Unternehmen aus Frankfurt doch 2023 sein 30jähriges Bestehen. Sie ermöglicht dem Netzwerk aber vor allem weiteres Wachstum, nicht zuletzt bei den Europaverkehren. In Eichenzell musste das Unternehmen mit 60 Hallentoren auskommen, nun sind es mit 126 mehr als doppelt so viele. „Wir brauchen ein Tor pro Relation. Je mehr Partner beziehungsweise Relationen hinzukommen, desto mehr Tore brauchen wir“, erklärt Struck, der seit 17 Jahren die Geschäfte der Mittelstandsallianz führt. Damit kann Cargoline die Zahl der nächtlichen Abfahrten also weiter steigern.

Aktuell 52 nationale und 23 europäische Linien enden beziehungsweise starten jede Nacht in Niederaula. „Während das nationale Geschäft zurzeit eher verhalten läuft, entwickelt sich das internationale sehr dynamisch“, berichtet Struck. Entsprechend hohe Bedeutung misst er den Verbindungen ins Ausland bei. „Europa rangiert bei uns zurzeit ganz weit oben“, sagt er. Mit Torrestir hat Cargoline seit Februar einen neuen exklusiven Partner für Portugal. In Italien ist die Kooperation bereits mit vier Partnern vertreten, darunter das auch hierzulande mit eigenen Niederlassungen tätige Unternehmen Gruber Logistics aus Südtirol. In Frankreich sind es drei Partner mit zusammen vier Standorten, darunter die international agierende Ziegler Group. 3,2 der 13,1 Millionen von Cargoline 2022 abgewickelten Sendungen hatten ihren Ziel- oder Abgangsort außerhalb von Deutschland.

Lesen Sie auch

KI-Vorhersagen zu Sendungsströmen Cargocast am Start

Das Geschäft von Cargoline wird nicht nur internationaler, sondern auch digitaler. Seit vier Jahren schon können Verlader rund um die Uhr, also auch am Wochenende von zu Hause aus, Sendungen auf dem Portal der Tochterfirma Cargoboard mit wenigen Klicks auf den Weg bringen. Die digitale Spedition aus Paderborn ist für die Kooperation ein Erfolgsmodell: Das im April 2019 gegründete Unternehmen beschäftigt bereits rund 70 Mitarbeiter und wickelt am Tag mehr als 1.000 Sendungen ab, die in das Netz von Cargoline eingespeist werden. Wie im Fall von Cargoline sind auch die Sendungen bei Cargoboard zunehmend international. Bei der Kundschaft gebe es kaum Überschneidungen, sodass sich die Geschäfte ideal ergänzten, bilanziert Cargoline-Chef Struck.

Seit dem Frühjahr 2021 sind die Geschäfte von Cargoboard, ebenso wie andere digitale Aktivitäten der Kooperation, unter dem Dach der Holding Cargo Digital World (CDW) gebündelt, die ihren Sitz ebenfalls in Paderborn hat. Eine weitere CDW-Tochter ist das Start-up Cargocast, das die Erkenntnisse aus der Vergangenheit nutzt, ebenso wie weitere Einflussfaktoren, und mithilfe von Algorithmen daraus Vorhersagen für die künftig erwartete Sendungszahl trifft. Den Cargoline-Partnern hilft das bei der Planung – sei es von benötigten Mitarbeitern im Lager oder der benötigten Fahrzeugzahl im Nahverkehr.

Cargocast liefert bald auch Prognosen zu Stellplätzen

Cargocast ermöglicht zurzeit Prognosen bis zu 15 Tage in die Zukunft – und das Ganze äußert präzise. „Wir haben eine Trefferquote von 98 Prozent“, resümiert Jörn Peter Struck. Rund die Hälfte der Cargoline-Partner nutzt inzwischen täglich das Tool. In den nächsten Schritten soll Cargocast auch Prognosen zu den erwarteten Stellplätzen liefern – dieser Wert ist für Disponenten im Nahverkehr entscheidender als die Sendungszahl – und auch interessierten Verladern zur Verfügung gestellt werden.

Das zweitjüngste Baby unter dem CDW-Dach ist Cargonative, ein Tool, das auf Optimierung ausgerichtet ist, indem es Teil- und Komplettladungen mit Laderaum verknüpft. „Der Pilotbetrieb war erfolgreich, als nächstes möchten wir Cargonative als eigenständiges Start-up ausgründen“, kündigt Struck an. Das Potenzial sei groß, sagt er nach den Erfahrungen aus dem Pilotprojekt, an dem alle 16 Gesellschafterbetriebe teilgenommen hätten. Der Diplom-Kaufmann berichtet von den Schätzungen dieser Pilotpartner, wonach sich die Kosten im Hauptlauf um bis zu zehn Prozent senken ließen. „Wenn wir auch nur die Hälfte davon realisieren könnten, wäre das schon sehr viel.“ Rund 5.000 Ladungen (ein Lkw im Hauptlauf mit Stückgut-Sendungen zählt als eine Ladung) sind für Cargoline täglich unterwegs. Häufig haben die Partner weitere eigene Lkw im Einsatz oder aber Lkw bei festen Unternehmern laufen. Cargonative bildet all diese Verkehre digital ab und prüft, wie sich die Effizienz erhöhen lässt, also Leerfahrten oder geringe Auslastungen vermeiden lassen, auch um die Fahrzeiten der Fahrer zu optimieren.

Warespace am Start - neues Cargoline-Lagernetzwerk

Noch ganz frisch am Start – und ebenfalls von den Machern der CDW vorangetrieben – ist Warespace, ein Lagernetzwerk, hinter dem aktuell schon 18 Mittelständler aus 27 Ländern stehen, die zusammen rund fünf Millionen Quadratmeter Lagerfläche vorhalten. Die Idee dahinter ist, dass sich die Partner helfen, in Regionen, in denen sie nicht selbst vertreten sind, Kunden Lager- und Logistikflächen anzubieten – auch für Unternehmen, die eine flächendeckende Lagerpräsenz suchen. „Noch ist Warespace unter dem CDW-Dach angesiedelt“, erzählt Struck. Analog zu Cargonative kann er sich ebenfalls eine Ausgründung und ein eigenes Unternehmen vorstellen, wenn die Zeit reif dafür ist – auch das ein Beitrag, um schlagkräftiger, internationaler und digitaler zu werden.

Das neue Hub

Am 24. Februar hat die Kooperation Cargoline ihr neues Zentral-Hub für ihre nationalen und internationalen Relationen in Niederaula in Betrieb genommen. Die Eckdaten

ca. 60.000 Quadratmeter Grundstücksfläche

ca. 10.800 Quadratmeter Hallenfläche

126 Tore

17 Millionen Euro Investitionssumme

70 Mitarbeiter

Drehkreuz für 52 nationale und 23 europäische Linien

Neue Produkte für mehr Nachhaltigkeit

Auf Initiative des Arbeitskreises Nachhaltigkeit hat Cargoline zwei neue Nachhaltigkeitsprodukte entwickelt. Die Kooperation beschreibt sie wie folgt: