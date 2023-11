Gruber Logistics nimmt in Frankreich Fahrt auf Internationalisierung vorantreiben

Gruber Logistics setzt den Expansionskurs mit der Eröffnung einer ersten eigenen Landesvertretung in Frankreich fort. Der Südtiroler Logistikdienstleister hatte vor rund einem Jahr den Schwertransport-Spezialisten Universal Transport übernommen und so seine Stellung auf dem deutschen Markt gestärkt. Jetzt setzt das Unternehmen auf Internationalisierung.

Gruber Logistics will Kundenbeziehungen stärken

Gruber Logistics ist bereits seit mehr als 15 Jahren in Frankreich unterwegs. Mit der eigenen Niederlassung in Lyon will das Unternehmen die Kundenbeziehungen und sein Angebot an Logistikdienstleistungen in der Region nun weiter ausbauen. Das Portfolio der Niederlassung umfasst dabei nach eigenen Angaben die Bereitstellung vielfältiger Logistiklösungen, wobei der Schwerpunkt zunächst auf Komplettladungsverkehre (FTL) sowie Schwer- und Sondertransporten (XTL) liegen soll.

Lesen Sie auch