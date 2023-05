Group7 erweitert Unternehmenszentrale Logistiker wächst am Flughafen München

Allein das neue Grundstück von Group7 hat es in sich: 10 Hektar an Fläche ermöglichen dem Logistikdienstleister ein deutliches Wachstum am Stammsitz in der Nähe des Flughafens München. Nun kommen dort rund 60.000 Quadratmeter Logistikfläche hinzu – mehr als doppelt so viel im Vergleich zur bisherigen Kapazität am Standort.

Group7-Hauptsitz platzt aus allen Nähten

„Unser alter Hauptsitz platzt aus allen Nähten: Das betrifft sowohl die Logistikkapazitäten als auch die Büroflächen für unsere Spedition-Abteilungen und die Verwaltung. Deshalb sind wir sehr dankbar, dass wir nur einen Steinwurf entfernt von unserem jetzigen Hauptsitz in Schwaig/Oberding ein passendes Grundstück finden konnten“, sagt Günther Jocher, Vorstand und Inhaber von Group7. Nach der Inbetriebnahme über insgesamt 360.000 Quadratmeter Logistikflächen in Deutschland verfügen. Die Flächen verteilen sich auf die Standorte München, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Bremen, Nürnberg, Hannover, Düsseldorf und Neuss bei Düsseldorf. An allen Standorten organisieren die Group7--Mitarbeiter auch Transporte per Luftfracht, Seefracht und per Landverkehr.

48 Millionen Euro kostet der neue Group7-Standort

Die Investitionssumme für das 60.000 Quadratmeter große Dienstleistungszentrum sowie für das 5.000 Quadratmeter große Verwaltungsgebäude beläuft sich auf rund 48 Millionen Euro. Das Büro wird in Office-Campus-Bauweise errichtet. Grünanlagen, Aufenthaltsräume, Lounges und eine Networking-Area werden hier laut Unternehmensangaben künftig neben modernen Büroräumen zum Ideenaustausch und kreativem Arbeiten einladen. „Ich möchte, dass sich alle auf dem Group7-Campus wohlfühlen und Spaß bei der Arbeit haben. Unsere umfassenden Logistik- und Speditionsdienstleistungen verlangen unseren Mitarbeitenden tagtäglich viel Kreativität und Lösungsdenken ab“, erklärt Jocher. Die geplante Erweiterung schaffe zudem rund 210 neue Arbeitsplätze.