Hylane stockt auf Flotte umfasst 122 Wasserstoff-Lkw

Die Vermietgesellschaft Hylane erweitert ihre Flotte an Wasserstoff-Lkw erheblich: Auf die ersten 44 H2-Lkw folgen in den nächsten Monaten weitere 78. Möglich macht es ein Förderbescheid aus dem KsNI-Förderprogramm des Bundes. Der stellvertretende Leiter der Grundsatzabteilung im Bundesministerium für Digitales und Verkehr, Johannes Wieczorek, übergab dem Hylane-Führungsduo Sara Schiffer und Bernd Zens am Dienstag auf der Fachmesse Transport Logistic in München einen positiven Bescheid über 25 Millionen Euro.

Foto: hylane Förderbescheid übergeben: Ministerialdirigent Johannes Wieczorek (rechts) mit den Hylane-Geschäftsführern Sara Schiffer und Bernd Zens.

Damit wird die mit Wasserstoff angetriebene Flotte, die bei Hylane Fabrikate unterschiedlicher Hersteller umfasst, nach Firmenangaben bis Jahresende auf 122 Lkw anwachsen. Im ersten Schritt hatte das Unternehmen 2021 mithilfe einer Förderung über 14.8 Millionen Euro 44 Fahrzeuge beschafft.

„Um die Klimaziele zu erreichen, müssen die CO2-Emissionen im Verkehr deutlich gesenkt werden“, erklärte Wieczorek. „Wir freuen uns sehr, Hylane auf dem Weg zu nachhaltigem Straßengüterverkehr zu unterstützen.“ Die Hylane-Verantwortlichen bekräftigten, die Fördermittel vollumfänglich den Kunden weiterreichen zu wollen. „Über unser Mietmodell ermöglichen wir Unternehmen einen einfachen Zugang zu klimaneutraler Mobilität. Die Förderung nutzen wir ausschließlich dafür, die Mietraten für unsere Nutzer zu reduzieren“, betonte Firmenchefin Schiffer. Ihr Kollege Bernd Zens ergänzte: „Während die Gelder mitunter erst Jahre nach Bewilligung ausgezahlt werden, geht Hylane für ihre Mieter mit dem vollen Kaufpreis für die Fahrzeuge in Vorleistung.“ Für viele kleine und mittelständige Transportunternehmen wäre der Einstieg in die Wasserstoff-Mobilität seiner Ansicht nach sonst nicht möglich.

Hylane gibt Kooperation mit Iveco bekannt

Gleichzeitig gab Hylane eine Kooperation mit dem Fahrzeugbauer Iveco bekannt. Dabei geht es um die Beschaffung von Fahrzeugen, aber auch um eine Zusammenarbeit beim Service, die auch den Zugang zum Iveco-Werkstattnetz umfasst. „Hylane zählt zu unseren ersten Partnern in Deutschland, die auf unsere Expertise im Bereich Brennstoffzellen-Trucks vertrauen – wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit“, sagte Christian Sulser, Vorstand Vertrieb und Marketing bei Iveco Magirus.

Iveco hatte am Dienstag bekannt gegeben, die Aktivitäten rund um batterieelektrisch angetriebene und wassertoffbetriebene Lkw künftig in Eigenregie voranzutreiben. Das mit dem US-Partner Nikola in Ulm gestartete Joint-Venture wird in die Iveco-Gruppe überführt.