Greiwing setzt Expansion weiter fort Standort in Rheinmünster eröffnet

Nach einer Testphase hat Greiwing logistics for you eine weitere Niederlassung eröffnet. Der Logistikdienstleister setzt damit seinen Wachstumskurs fort. Das Multi-User-Center im baden-württembergischen Rheinmünster versorgt die Produktion der Kunden im dortigen Chemiepark. Im Zuge dessen bietet Greiwing eine Vielzahl an Dienstleistungen an.

Das bietet der Logistiker Greiwing in Rheinmünster an

Neben der Produktionsversorgung mittels Shuttle-Verkehren übernimmt Grewing etwa das Endprodukt-Lagerungs-Management inklusive der Lagerlogistik mit Rohstoffen, Verpackungsmaterial und Fertigwaren wie Superabsorber oder Latex. Das Leistungsportfolio von umfasst unter anderem auch die Silierung, den Wareneingang, die Lagerung sowie den Warenausgang von palettierten Waren und Intermediate Bulk Containern.

So ist das Multi-User-Center im Chempark aufgestellt

Das Multi-User-Center bietet mit einem Gelände von 15.600 Quadratmetern sowie dem 6.000 Quadratmeter großen Logistikzentrum Platz für 15.500 Palettenstellplätze. Damit verfüge der Standort in Rheinmünster über ausreichend Kapazitäten für bestehende und neue Kunden, heißt es seitens Greiwing. Durch die geografische Nähe zu Frankreich und die gut ausgebaute Infrastruktur würden diese zusätzlich profitieren. Durch einen eigenen Gleisanschluss, den Rheinhafen sowie den Flughäfen in Karlsruhe, Baden-Baden und Straßburg reduzieren sich die Transportwege der benötigten Güter auf ein Minimum, so der Logistikdienstleister.

