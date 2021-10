Girteka Logistics hat sich nach eigenen Angaben bei einem europäischen Bankenkonsortium Geld für die Erneuerung und Erweiterung gesichert. Demnach will das Transportunternehmen für den Abschluss von Finanzierungsverträgen von Fahrzeugen mehr als 145 Millionen Euro ausgeben und prüfe die Möglichkeit einer weiteren Finanzierung in naher Zukunft.

Für die Investition in den Fuhrpark hat der Logistiker nach eigenen Angaben das Exportfinanzierungsprogramm genutzt, das bisher hauptsächlich auf die Finanzierung neuer Produktionsanlagen ausgerichtet war. Nach der Bewertung mehrerer Exportkreditagenturen und Bankinstitute haben die Litauer demnach Zusagen für insgesamt mehr als 700 Millionen Euro für ihr Investitionsprogramm 2021 und 2022 erhalten, mehr als eigentlich angefordert.

Mehr Fahrersicherheit und Nachhaltigkeit

„In einer globalen Pandemie eine solche Einigung zu erzielen, ist ein solider Beweis für das Vertrauen in unser Unternehmen und in unsere Pläne für eine nachhaltige Entwicklung. Die Investition in neue Lkw und Trailer ermöglicht uns zum einen die besten Arbeitsbedingungen für unsere Mitarbeiter mit Fokus auf die Fahrersicherheit. Nicht weniger wichtig ist, dass die neuen Lkw sich durch niedrige Kohlendioxidemissionen auszeichnen und uns die Möglichkeit bieten, unsere Auswirkungen auf die Umwelt deutlich zu reduzieren“, sagt Tomas Kalvaitis, Finanzvorstand bei Girteka Logistics.

Aufstieg in die Top-Ten der Logistikanbieter

In einer Girteka-Mitteilung ist die Rede von mehreren tausend Lkw und Anhängern, die gekauft werden sollen liefern können. Mit dem Flottenzuwachs in dieser Größenordnung wwill Girteka demnach auch seinen strategischen Traum verwirklichen, zu den Top-Ten der Logistikunternehmen in Europa aufzusteigen Einkaufen will Girteka demnach unter anderem bei DAF und Schmitz Cargobull zu kaufen.

Koordinierende Bank im Rahmen des Exportfinanzierungs­programms war demnach die Credit Suisse, die Girteka Logistics demnach auch als erster Finanzinstitut Kredite mit Exportkreditagenturen als Garantie gewährte. Weitere Kreditgeber sind laut Girteka Bayerische Landesbank, die Citibank London, die Deutsche Bank, die ING Bank sowie eine deutsche Niederlassung der ING-DiBa und Landesbank Baden-Württemberg.

Die Darlehen wurden mit Exportkreditversicherungsschutz der Bundesrepublik Deutschland und der Niederlande gezeichnet. Die Exportkreditgarantien der Bundesrepublik Deutschland werden von der Euler Hermes Aktiengesellschaft und der Niederlande von der Atradius Dutch State Business verwaltet.