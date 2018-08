Wie der dänische Transport- und Logistikkonzerns DSBV außerdem mitteilt, wird Sobotka in seiner Rolle als Regional Director Central Europe DSV Air & Sea auch die Landesgesellschaften Frankreich, Belgien, die Niederlande sowie die osteuropäischen Länder betreuen.

Sobotka übernehme damit die Aufgaben von Tobias Schmidt, der zehn Jahre den Posten inne hatte und jetzt das Unternehmen verlässt. In seiner neuen Position berichtet Sobotka direkt an den globalen DSV Air & Sea CEO Carsten Trolle und wird seinen Dienstsitz an der deutschen Firmenzentrale in Bremen haben.

Laut einer Mitteilung ist der Diplom-Betriebswirt seit neun Jahren bei DSV und hat in dieser Zeit unterschiedliche Stationen durchlaufen. Nach Positionen als Vertriebs- und später Seefrachtleiter in Deutschland hat Frank Sobotka zuletzt als Geschäftsführer die Landesgesellschaften in Frankreich, Belgien und den Niederlanden erfolgreich geleitet.