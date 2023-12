GenH2 Truck bei Wiedmann & Winz Wasserstoff-Lkw muss sich in der Praxis bewähren

Der Logistikdienstleister Wiedmann & Winz aus Geislingen an der Steige testet mit dem GenH2 von Daimler Truck einen Lkw mit Brennstoffzelle. Wie er dort in der Speditions-Praxis zum Einsatz kommt.

Ab Mitte nächsten Jahres ist beim Logistikdienstleister aus Wiedmann & Winz aus Geislingen an der Steige der GenH2 von Daimler Truck im Einsatz. Das Unternehmen ist damit eines von fünf Vorreitern in der Branche. Ziel ist es, den Brennstoffzellen-Lkw in der Praxis auf Herz und Nieren zu prüfen.

5 GenH2-Lkw kommen bei 5 Unternehmen zum Einsatz

Die Fahrzeugflotte zur kundennahen Erprobung besteht laut Daimler Truck aus fünf Sattelzügen, die bei fünf unterschiedlichen Unternehmen in Deutschland zum Einsatz kommen, unter anderem in der Baustofflogistik oder beim Transport von Flaschengasen. Bei Wiedmann & Winz wird der GenH2 Truck im täglichen Speditionsgeschäft zum Beispiel schwere Seecontainer befördern. Weitere Tester sind Amazon, Air Products, Gerdes + Landwehr innerhalb der Holcim-Unternehmensgruppe sowie Ineos.

Wasserstoff-Lkw fährt im Kombinierten Verkehr

Wiedmann & Winz setzt den Wasserstoff-Lkw künftig im Kombinierten Verkehr ein. Für den internationalen Logistikdienstleister DP World befördert das alternativ angetriebene Fahrzeug dann Seecontainer im Vor- und Nachlauf zu Industrie- und Handelskunden. Die Möglichkeit zu tanken gibt es in Wörth sowie in Duisburg. Bei beiden Tankstellen kommt flüssiger Wasserstoff zum Einsatz, denn dieser Treibstoff verfügt über eine höhere Energiedichte, was eine höhere Reichweite ermöglicht.

Die Eckdaten des GenH2 Truck von Daimler

Gesamtgewicht von 40 Tonnen ist eine Zuladung von 25 Tonnen möglich. An Bord ist ein Brennstoffzellen-System von Cellcentric, das insgesamt 300 kW Energie liefert, eine Batterie zusätzlich zeitlich begrenzt bis zu 400 kW. Die beiden Edelstahltanks fassen zusammen 88 Kilogramm Wasserstoff, das Tanken soll nach Angaben von Daimler Truck nicht länger als 15 Minuten dauern.

