Meyer Logistik in Gelsenkirchen Frischelogistiker setzt H2-Truck ein

Brummende Dieselmotoren, zischende Druckluftbremsen und lärmende Rollcontainer – dieser Dreiklang ist Alltag auf deutschen Speditionshöfen. Das neu bezogene Lager des Frischelogistikers Meyer Logistik in Gelsenkirchen macht da keine Ausnahme, noch zumindest. Die Zukunft rollt hier nämlich auf leisen Reifen an, begleitet von einem Sound, der entfernt an ein geschäftiges Flughafen-Rollfeld erinnert. Wie eine hochfahrende Flugzeugturbine tönt der neue Lkw der Flotte beim Starten, wenngleich auf viel ruhigerem Niveau. Die Rede ist vom Hyundai Xcient Fuel Cell, einem von drei im insgesamt rund 1.200 Trucks zählenden Fuhrpark des Unternehmens aus Friedrichsdorf im Taunus.

Meyer Logistik begibt sich damit einmal mehr in die Vorreiterrolle – neben konventionellen Diesel-Lkw setzt Geschäftsführer Matthias Strehl schließlich auch schon auf Gas-Fahrzeuge, den batterieelektrischen Antrieb und im Zuge des Elisa-Projekts auf zwei Oberleitungs-Trucks. "Weil man einfach machen muss", sagt er. "Und weil wir uns eines Tages dank der Erfahrungen auch einen Wettbewerbsvorteil erhoffen." Am Standort Großbeeren bei Berlin sind die zwei neuen Hyundai Xcient Fuel Cell von Meyer Logistik pro Tag im Zwei-Schicht-Betrieb rund 20 Stunden unterwegs, sie dürften unter den ersten Fahrzeugen des Facelift-Modells in 6x2-Ausführung in Deutschland sein.