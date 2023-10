Gebrüder Weiss übernimmt Amm Logistics Wie es mit dem Stückgut weitergeht

NG.network-Gesellschafter Gebrüder Weiss übernimmt Cargoline-Partner Amm Logistics in Konradsreuth. Was der neue Eigentümer mit dem Unternehmen vorhat und wie es mit dem Stückgut weitergeht.

Der Logistik-Dienstleister Gebrüder Weiss übernimmt den Cargoline-Standort von Amm Logistics in Konradsreuth. Damit stärkt das Unternehmen nach eigenen Angaben seine Position in Oberfranken und darüber hinaus das eigene süddeutsche Landverkehrsnetz.

Wie es mit Amm Logistics weitergeht

Die Übernahme erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung der Kartellbehörden zum Jahresbeginn 2024. Die 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bleiben an Bord, die Logistikstandorte in Schwarzenbach a. d. Saale und Selb werden von Amm weitergeführt. Der Standort Konradsreuth wiederum tritt künftig unter der Marke Gebrüder Weiss auf.

NG.network vs. Cargoline – was beim Stückgut passiert

Der Standort in der Nähe von Hof wird in seiner bisherigen Struktur in den deutschen Stückgut-Kooperationen Cargoline und NG.network weitergeführt und darüber hinaus an das eigene Netzwerk Gebrüder Weiss Pro.Line angeschlossen werden. Die Mitgliedschaften des Konradsreuther-Standorts in den deutschen Stückgutkooperationen Cargoline und NG.network werden auch unter oranger Flagge fortgeführt.

