Laut Freight-Hub gehören jetzt der Venture-Fond Rider Global sowie Maersk Growth, der Corporate-Venture-Arm der Containerreederei A.P. Moller-Maersk, zu den neuen Investoren.

Zusammenarbeit mit Moeller-Maersk

"Mit dem frischen Kapital streben wir den Ausbau unseres digitalen Service-Angebots und die weitere Expansion in Asien an", erklärt Gründer und CEO Ferry Heilemann. "Mit Maersk Growth haben wir außerdem einen neuen Investor gewonnen, der über umfassende strategische Kenntnisse verfügt und vielfältige Möglichkeiten der Zusammenarbeit bietet." Ferry Heilemann leitet das seit 2016 bestehende Unternehmen gemeinsam mit Erik Muttersbach (Gründer & CTO), Michael Wax (Gründer & CCO) und Dr. Michael Ardelt (COO). Zu den FreightHub-Gründern zählt außerdem Dr. Fabian Heilemann, der heute als Vorsitzender des Gesellschafterbeirats tätig ist.

Das Start-up sieht sich als digitale Spedition und bietet nach eigenen Angaben Transportdienstleistungen für See-, Luft- und Bahnfracht an. Dabei setzt das Unternehmen komplett auf digitalisierte Prozesse, von der Buchung über die Kommunikation, den Datenaustausch und das Dokumentenmanagement bis zur Optimierung der Lieferkette. Nach eigenen Angaben hat Freight-Hub inzwischen 1.500 Kunden. Neben den Standorten in Berlin und Hamburg hat das Unternehmen eine Niederlassung in Hongkong und übernahm einen auf den Asien-Import spezialisierten Seefrachtspediteur. Der Standort in Asien soll demnach weiter ausgebaut werden und in die Entwicklung neuer Features, beispielsweise der kompletten Planung und Steuerung von Bestellungen auf Produktebene, investieren.