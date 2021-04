Der Geldsegen für innovative Transport- und Logistikunternehmer lässt nicht mehr lange auf sich warten. Ein milliardenschweres neues Förderprogramm für den Erwerb von Nutzfahrzeugen mit alternativen Antrieben sowie für Hilfen in Zusammenhang mit der entsprechenden Tank- und Ladeinfrastruktur ist auf der Zielgeraden. Konkret geht es um Programme über 1,6 Milliarden Euro für Fahrzeuge sowie über etwa fünf Milliarden Euro für die Tank- und Ladeinfrastruktur (Pkw und Lkw), die aktuell zur Notifizierung bei der EU-Kommission sind. Der parlamentarische Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium (BMVI), Steffen Bilger (CDU), rechnet damit, dass die Förderaufrufe zeitnah im zweiten Quartal starten können – tendenziell im Juni. Sein Haus werde alle Informationen dazu rechtzeitig veröffentlichen. Nach Bekanntgabe der Förderrichtlinien im Bundesanzeiger kann das Rennen auf die Fördertöpfe dann beginnen.

Ausgleich für 80 Prozent der Mehrkosten geplant

Wichtig für die Akteure aus der Transport- und Logistikbranche zu wissen: Das BMVI fördert nicht nur den Erwerb von Neufahrzeugen, sondern explizit auch die Umrüstung auf Elektro- oder Brennstoffzellen-Lkw. Dabei sollen für beide Kategorien die gleichen Spielregeln gelten, wie BMVI-Referent Tobias Paulus, zuständig für die Strategie bei alternativen Antrieben, bei einem virtuellen Gespräch mit Branchen- und Pressevertretern erläuterte. Soll heißen: 80 Prozent der Mehrkosten gegenüber einem konventionellen Lkw sollen ausgeglichen werden – egal, ob es sich um ein Neu- oder Umrüstfahrzeug handelt.

Bezuschussen will das BMVI im Rahmen des Förderprogramms klimafreundliche Nutzfahrzeuge alle Arten von Null-Emissions-Lkw – mit einer Ausnahme: Der Gas-Lkw ist außen vor und wird tendenziell nicht von Fördermitteln aus diesem Programm profitieren. „Es ist kein Geheimnis, dass es im Haushaltsausschuss hierzu unterschiedliche Auffassungen gibt“, sagte Staatssekretär Bilger auf Nachfrage gegenüber der Fachzeitschrift trans aktuell. Sein Haus werde CNG- und LNG-Lkw aber in anderer Hinsicht begünstigen – Zuschüsse gibt es zum Beispiel im Rahmen des ENF-Förderprogramms (bekannt auch als Abwrackprämie), auch geht Bilger nicht davon aus, dass die Mautvorteile für diese Lkw komplett kassiert werden. „Es wird weiterhin ein gutes regulatorisches Umfeld geben“, betonte er, sodass auch Gas-Lkw einen Beitrag leisten könnten, um die Klimaziele zu erreichen.

Empfehlungen für einheitliche Standards

Damit Politik und Verwaltung den Umbau von Diesel- zu Elektro-Lkw forcieren und fördern können, braucht es nach einhelliger Auffassung aber auch entsprechende Standards für diese Fahrzeuge. Denn weder die Umrüstung noch der Betrieb dieser Fahrzeuge sollen ein Sicherheitsrisiko darstellen. In einer Task Force und in vier Workshops haben das BMVI und die Nationale Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie (Now) mit mehr als 60 Teilnehmern unterschiedlicher Organisationen – unter anderem Umrüster, Anwender, Prüforganisationen – entsprechende Mindestanforderungen erarbeitet und in einem Kriterienkatalog festgehalten. Der Katalog legt den Unternehmen bei Umrüstung, Qualifizierung der Mitarbeiter und Abnahme entsprechende Vorschriften, Normen und Managementsysteme ans Herz. Mit dieser Art von Verfahren betraten die BMVI- und Now-Vertreter Neuland. Bilger lobte die intensive und gute Zusammenarbeit dieser noch sehr jungen Branche in diesem Beteiligungsprozess. Und auch die Geschwindigkeit imponierte ihm. Nur knapp zwei Monate nach Verkündung entsprechender Pläne in einem Pressegespräch gebe es nun Empfehlungen. Bilger hält diese gegenüber gesetzlichen Vorgaben in diesem Fall für den besseren Weg. Der Gesetzesweg würde deutlich mehr Zeit in Anspruch nehmen, das Geld soll in Kürze aber fließen.

Bilger ist überzeugt, dass die Umrüstung von Bestandsfahrzeugen erhebliches Potenzial hat. „Wenn wir unsere Umweltziele erreichen wollen, brauchen wir neben dem Markthochlauf von Neufahrzeugen auch Ansätze zur Dekarbonisierung von Bestandsfahrzeugen.“

Markus Emmert, Vorstand im Bundesverband eMobilität, hob den doppelten Umweltnutzen einer Umrüstung hervor: Neben einem CO2-freien Betrieb gehe es auch um Ressourcenschutz – weil sich das Leben dieser Lkw deutlich verlängert.

Berliner Stadtreinigung als einer der Vorreiter

Als einer der Anwender von alternativ angetriebenen Fahrzeugen brachte sich die Berliner Stadtreinigung (BSR) in die Workshops ein. Mehr als 20 Prozent ihrer knapp 1.800 Fahrzeuge sind bereits emissionsarm oder -frei unterwegs. „Aufgrund unserer Größe sehen wir uns hier auch als Impulsgeber“, sagte Wolfgang Wüllhorst, Leiter der BSR- Geschäftseinheit Fuhrparkmanagement. Das Förderprogramm Saubere Luft habe der BSR geholfen, die Mehrkosten zu finanzieren. Er baut nun auf eine adäquate Fortschreibung der Förderkulisse. „Dann können auch wir unseren Beitrag für eine nachhaltige Mobilität leisten.“

Die geplanten Förderprogramme müssten auch praktikabel und anwenderfreundlich sein, merkt der Verband der Automobilindustrie (VDA) an, der sich ebenfalls in den Workshops eingebracht hat. „Wir dürfen nicht in Bürokratie ertrinken“, warnte Dr. Sascha Pfeifer, Sachgebietsleiter für Transporttechnik beim VDA. Aus der Umrüstbranche hatten sich zahlreiche Unternehmen an der Task Force des BMVI beteiligt – darunter auch das Unternehmen Quantron aus Augsburg. „Die Ergebnisse der Task Force und die angekündigte Förderung der Umrüstung von Diesel-Nutzfahrzeugen auf umweltfreundlichen und leisen Elektroantrieb sind wichtige Maßnahmen zur Dekarbonisierung des Güterverkehrs und ÖPNV“, erklärt Quantron-Marketingchef Volker Seitz gegenüber trans aktuell. Quantron sei bestens vorbereitet. „Die von uns umgerüsteten Nutzfahrzeuge sind seit Monaten und Jahren erfolgreich im Einsatz“.