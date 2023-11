eActros 300 als Sattelzugmaschine Logistik Schmitt als Vorreiter

Die erste eActros 300-Sattelzugmaschine in Deutschland startet in den Praxisbetrieb – wo Logistik Schmitt sie einsetzen will und wie die weiteren Pläne bei der E-Mobilität aussehen.

Erster! Logistik Schmitt aus dem badischen Bietigheim (Landkreis Rastatt) hat als erstes deutsches Logistikunternehmen einen eActros 300 als Sattelzugmaschine im Einsatz. Vor drei Wochen übernahm Unternehmer Rainer Schmitt das Fahrzeug von Daimler Truck im Lkw-Werk Wörth. Nun bereiten sein Team und er es auf seine kommende Aufgabe vor. Vorgesehen ist, dass das batterieelektrisch angetriebene Fahrzeug von Dezember an im hochfrequenten Shuttle-Betrieb zwischen dem Logistik Schmitt-Standort Germersheim und dem Daimler Truck-Werk Wörth pendelt. „Geplant sind acht Touren am Tag“, kündigt Schmitt gegenüber der Fachzeitschrift trans aktuell an.

Foto: Karl-Heinz Augustin Logistikunternehmer Rainer Schmitt über den im Oktober vorgestellten schweren eActros 600: „Ein vernünftiges Auto mit Steckern auf beiden Seiten, Reichweite und Preis gehen in die richtige Richtung, Fahrerhaus und Design sind top.“

Der Elektro-Lkw liefert den Diesel-Antrieb: An Bord des gezogenen Trailers auf der 25 Kilometer langen Kurzstrecke befinden sich Motoren. Zu einem späteren Zeitpunkt soll der Elektro-Sattelschlepper auch das Daimler Truck-Motorenwerk in Mannheim anfahren. Die Fahrt gen Norden wäre dann fast doppelt so weit. Laden – also Strom „tanken“ – kann der Fahrer sowohl im eigenen Depot als auch beim Kunden. Es werde immer zwischengeladen, sagt Geschäftsführer Schmitt. Bewegt sich das Fahrzeug dagegen nur in der Region Rastatt, reiche einmal Laden pro Schicht.

Bei dem einen eActros 300 als Sattelschlepper soll es nicht bleiben: Das Familienunternehmen will in den nächsten Monaten insgesamt sechs Einheiten davon in seinen Fuhrpark aufnehmen. Daimler Truck hatte die eActros 300-Variante im September vorigen Jahres erstmals auf der IAA Transportation in Hannover vorgestellt und im Juni dieses Jahres dann das erste Fahrzeug an den niederländischen Lebensmittellogistiker Simon Loos ausgeliefert. Offiziell in Serie gehen soll die „kleine“ E-Sattelzugmaschine nach Daimler Truck-Angaben Ende des Jahres.

Der Fahrzeugbauer fährt seit mehreren Jahren schon intensive Praxistests im Zusammenspiel mit Logistik Schmitt. Das Unternehmen zählte zu den ersten Flottenbetreibern, die im Februar 2019 einen eActros aus der Daimler Truck-Innovationsflotte zur Praxiserprobung übernahmen. Dem Prototypen folgte im Oktober 2021 der erste seriennahe eActros der zweiten Generation. Sein Spezialgebiet ist die Versorgung der Daimler Truck-Werke Rastatt und Gaggenau.

Vor mehr als einem Jahr machte der dreiachsige Motorwagen dann noch einmal einen satten Effizienzsprung: Seitdem zieht er einen Zentralachsanhänger mit Curtainsider-Aufbau aus dem Hause Junge und ist vollbeladen mit 40 Tonnen unterwegs – eine Aufgabe, die er ohne Probleme bewältigt. Bis dato hatte der Stromer mit dem Stern als Solofahrzeug schon mehr als 70.000 Kilometer zurückgelegt.

Doppelt so viele Ladungsträger auf einem Fahrzeug

„In Kombination mit dem Anhänger bietet der Elektro-Lkw nicht nur ein höheres Gesamtgewicht, sondern auch ein erheblich größeres Transportvolumen. So können wir auf denselben Touren doppelt so viele Ladungsträger transportieren“, erläuterte Firmenchef Schmitt, als er den Anhänger im Juli 2022 in Betrieb nahm.

Nicht nur Logistik Schmitt findet Gefallen an der Erprobung der neuen Antriebstechnologie. Auch dessen Lieferant und Kunde Daimler Truck sieht die positiven Aspekte des Zusammenspiels mit dem mittelständischen Praxispartner. „Logistik Schmitt hat die Entwicklungsschritte des E-Lkw mit intensiven Tests begleitet“, lobt Ronald Ott, Vertriebsleiter der Lkw-Marken Mercedes-Benz und Fuso in Deutschland. „Umso mehr freuen wir uns, dass das Unternehmen den eActros nun fest in seinen Fuhrpark aufnimmt.“

Absichtserklärung über zehn eActros 600

Und in wenigen Monaten werden beide Partner wohl die nächste Stufe ihrer Kooperation verkünden können: Denn Logistikunternehmer Schmitt ist auch am schweren eActros 600 interessiert und hat sich bereits ein Bild von dem Fahrzeug gemacht. Das Elektro-Flaggschiff für den Schwerverkehr feierte am 10. Oktober seine Premiere und soll ab Ende nächsten Jahres in Wörth vom Band laufen. „Ein vernünftiges Auto mit Steckern auf beiden Seiten, Reichweite und Preis gehen in die richtige Richtung, Fahrerhaus und Design sind top“, so fasst Schmitt seine ersten Eindrücke von der Präsentation des Fahrzeugs zusammen. Er habe bereits für den Erwerb von zehn eActros 600 eine Absichtserklärung unterschrieben.

Auch wenn der Langstreckenstromer, der mit einer Akkufüllung auf Reichweiten von 500 Kilometer kommen soll, sicher neue Maßstäbe setzt, so muss sich auch der kleine Bruder eActros 300 nicht verstecken. Denn auch die Sattelzugvariante kann schon anspruchsvolle Logistikaufgaben bewältigen, wie Spediteur Schmitt bestätigt. Der „City Tractor“ könne auch die in der Automobillogistik üblichen Megatrailer ziehen. Zum Tragen kommt dieser Vorteil aber aktuell nicht, da bei Logistik Schmitt hohe Gewichte befördert werden und damit Standardauflieger zum Einsatz kommen.

Ganz reinrassig ist der Elektro-Fuhrpark bei Logistik Schmitt übrigens nicht. Neben den Mercedes-Benz-Stromern hat das Unternehmen auch zwei schwere Volvo FH Electric im Einsatz. Die müssen auf ihren Tagestouren nicht zwischenladen – Rainer Schmitt spricht von 350 Kilometern, die sich auch im harten Speditionsalltag erzielen lassen.

