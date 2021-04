Eine Kontrollbehörde steht oft in der Kritik. Nun erhält das Bundesamt für Güterverkehr (BAG) von den Verbänden viel Lob – für die personelle Aufstockung der Kontrolleinheiten, die Organisation von Schwerpunktkontrollen und für die rasche Reaktion auf Hinweise auf Verdachtsmomente aus der Branche. „Das BAG zeigt Flagge“, erklärt Präsident Andreas Marquardt im Gespräch mit der Fachzeitschrift trans aktuell – auch in diesen Zeiten. Die Kontrolldienste waren von Beginn der Pandemie an mit Handschuhen, Desinfektionsmitteln und Masken ausgestattet. Tägliche Schnelltests sind ebenso Standard. „Durch diese umfassenden Vorkehrungen konnten wir unsere Präsenz auf der Straße halten“, bilanziert Marquardt. Seine Beschäftigten hat er angewiesen, zum Schutz ihrer Gesundheit weder Fahrerhäuser zu betreten noch Fahrer in die Kontrollfahrzeuge zu bitten.

BGL begrüßt Aufstockung beim BAG

Froh ist der BAG-Chef, dass er die Stärke seiner mobilen Truppe weiter erhöhen kann. Geplant sei, im laufenden Jahr 70 bis 80 zusätzliche Kontrolleure einzustellen. Rund die Hälfte davon ist bereits an Bord. Insgesamt wird der Straßenkontrolldienst des BAG dann mit deutlich über 300 Beschäftigten über rund 30 Prozent mehr Leute als voriges Jahr verfügen. „Darüber sind wir der Politik dankbar“, sagt Marquardt. Froh über dieses Signal sind auch die Verantwortlichen beim Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL). „Nur so kann für fairere Wettbewerbsbedingungen auf deutschen Straßen Sorge getragen werden“, kommentiert er. Mit dem BGL hat das BAG eine Partnerschaft gegen illegale Praktiken besiegelt, die noch über die Zusammenarbeit im Rahmen einer Task Force hinausgeht. Letztere geht gemeldeten Verdachtsmomenten nach, an ihr wirken auch Zoll und Polizei mit.