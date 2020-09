Der Lebensmittellogistiker nutzt die gewonnene Energie zur Versorgung seines Standorts. Die Photovoltaikanlage umfasst eine Fläche von rund 13.000 Quadratmetern und produziert jedes Jahr rund zwei Millionen Kilowattstunden Energie.

Auf zwei Dächern wurden mehr als 8.000 PV-Module installiert, die über eine Maximalleistung von 2,42 Megawatt verfügen. Umgerechnet könnten damit über 400 Vier-Personen-Haushalte dauerhaft mit Strom versorgt werden. Durch die neue Anlage können jährlich fast 1.200 Tonnen CO2 eingespart werden.

„Dieser Umweltaspekt ist uns besonders wichtig. Kühllogistik ist ein energieintensives Unterfangen. Daher setzen wir unser Engagement fort, um die benötigte Energie über eigene Anlagen selbst zu produzieren“, erklärt Björn Schniederkötter, COO der Nagel-Group.

Der in Bochum produzierte Strom wird zu hundert Prozent für den Betrieb der Anlage genutzt. „Davon profitiert nicht nur die Nagel-Group, sondern auch die Umwelt. Deshalb sind wir stolz, dass uns mit diesem Projekt ein sehr wichtiger Schritt in die nachhaltige Unternehmensausrichtung gelungen ist“, ordnet Schniederkötter den Stellenwert des Projektes für das Unternehmen ein.

Energiewende vorantreiben

Andreas Pinkwart, Wirtschaftsminister des Landes NRW, überzeugte sich beim offiziellen Start von der Größe der Photovoltaikanlage: „Im Energiesystem der Zukunft wird der Strom verstärkt dort produziert, wo er verbraucht wird. Immer mehr Unternehmer gehen bei dieser Umstellung schon heute voran. Ich bin froh, dass wir in Nordrhein-Westfalen viele innovative Unternehmen wie die Nagel-Group haben, die mit uns die Energiewende weiter vorantreiben.“

Für die Realisierung des Projektes hat der Lebensmittellogistiker Nagel-Group ein Investment von rund zwei Millionen Euro getätigt. Eigentümer ist das zur Nagel-Group gehörende Unternehmen Kraftverkehr Nagel. Die Anlage wird auf Anhieb eine der größten ihrer Art im Ruhrgebiet sein – und kann bei Bedarf in Zukunft noch weiter ausgebaut werden. Eine weitere freie Dachfläche bietet genug Platz, um die Energieproduktion der Anlage noch einmal um rund 30 bis 40 Prozent steigern zu können.

Nachhaltigkeit bei der Nagel-Group

Als Familienunternehmen ist die Nagel-Group von einer nachhaltigen Unternehmensführung überzeugt und bringt hierbei Ökonomie, Ökologie und Soziales in Einklang. Die Nagel-Group ist das erste Logistikunternehmen, dass im Jahr 2017 nach dem ZNU-Standard „Nachhaltiger Wirtschaften“ zertifiziert wurde. Bereits 2016 erhielt die Nagel-Group den Lean & Green Award.

Die Nagel-Group

Die auf Lebensmittellogistik spezialisierte und europaweit agierende Nagel-Group mit Sitz in Versmold beschäftigt an mehr als 130 Standorten über 13.000 Mitarbeiter in Europa. Zuletzt erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 2,1 Milliarden Euro. Täglich bewegt die Unternehmensgruppe Lebensmittel in allen Sendungsgrößen und Temperaturklassen. Ob Tiefkühlprodukte, Fleisch, Milchprodukte, Kaffee oder Süßwaren – täglich trägt die Nagel-Group im Auftrag von Industrie und Handel dazu bei, dass Verbraucher in ganz Europa am Point of Sale die richtige Ware zur richtigen Zeit und in der richtigen Qualität vorfinden. Damit leistet die Nagel-Group einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg ihrer Kunden.