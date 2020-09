Nach eigenen Angaben ist Liefery bereits bundesweit für den britischen Online-Modeversandhändler Asos für die Same Day- und Next Day- Zustellungen im Einsatz. Seit März übernimmt zudem im Großraum Berlin im Rahmen eines Pilotprojekts Zeitfensterzustellungen, die emissionsfrei zugestellt werden. Dafür nutzt Liefery den E-Transporter Tropos, Typ Able, die mit einem Asos-Design versehen wurden.

Komplett emissionsfreie Zustellung

„Als Premium-Partner von Liefery in deutschen Metropolregionen sind wir stolz, Teil dieses Projektes zu sein. Die gebrandeten E-Fahrzeuge sorgen nicht nur für ein Highlight bei unseren Kunden, sondern stellen die Lieferungen auch noch vollkommen emissionsfrei zu“, sagt Toni Schindel, Head of Delivery Solutions EU bei Asos.

Drei Tonnen CO2 eingespart

Nach Liefery-Angaben haben die beiden E-Transporter vom Typ Tropos Able in der Pilotphase eine Strecke von mehr als 15.000 Kilometern zurückgelegt. Das entspreche etwa 90 Touren mit herkömmlichen Diesel-Transportern, die so ersetzt werden konnten. Insgesamt seien dabei bislang mehr als 2.000 Pakete erfolgreich ausgeliefert und damit 1.700 zufriedene Kunden komplett emissionsfrei beliefert worden. Allein in der Pilotphase sind laut Liefery somit so bereits umgerechnet drei Tonnen CO2 eingespart worden. Die kleinen E-Transporter sorgen laut Liefery aber nicht nur für eine Reduzierung des Lärm- und Schadstoffaufkommens, sondern aufgrund ihres kompakten Designs auch für weniger Verkehrsblockaden.