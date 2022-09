Frankreich Tour 2022 Eintreffen der Teilnehmer im LKW Werk Wörth

01.09.2022 Alexander Fischer

Heute am ersten September sind die Teilnehmer der 19. Deutschlandfahrt, der Frankreich Tour 2022, in Wörth am Rhein eingetroffen. Große Wiedersehensfreude stand an erster Stelle.

Unter den Teilnehmern sind viele alte Bekannte aber auch einige neue Gesichter. Insgesamt sind 66 historische Nutzfahrzeuge eingetroffen. Dazukommen zwei Service Fahrzeuge. Eines davon mit und von Paul Recker; das zweite von der Firma TIP.

Mit im Tross ist auch ein Tieflader. Die Zugmaschine ist ein neuer Ford Truck - der Tieflader kommt von der Firma bfs aus Crailsheim.

Nachdem alle Fahrzeuge versorgt und aufgestellt waren, begrüßte Joachim Schlereth der Vertriebsleiter von Daimler Trucks Deutschland begrüßte die Teilnehmer im Kundencenter in Wörth.

Den ersten Abend ließen die Teilnehmer und die Daimler Truck Mitarbeiter am Lagerfeuer mit Gitarrenmusik ausklingen.