Frankreich-Tour 2022 Etappe 4: von Clermont-Ferrand nach Trappes

06.09.2022 Alexander Fischer

Nach 2 Tagen in Clermont-Ferrand stellten sich die Teilnehmer der 19. Deutschlandfahrt der längsten Etappe der Tour. Schnurstarcks nach Norden ging es für die Teilnehmer ca. 430km über hauptsächlich Autobahn, um schließlich ab 18 Uhr auf dem Circuit Jean Pierre Beltoise in Trappes, nahe Paris, einzukehren. Nach einer Ehrenrunde auf der Rennstrecke wurden die Fahrzeuge in Reih und Glied aufgestellt.



Der 319er musste vom Tieflader verwießen und ohne Anlasser auf Tour geschickt werden, um Platz für den Faun von Kravag zu schaffen. Beim Faun war ein Keilriemen gerissen und dadurch der Kompressor "gefressen", weshalb eine Weiterfahrt auf eigener Achse leider nicht mehr möglich war.

Dank Helmut Hoffmann aus Oberhausen wird das notwendige Ersatzteil in Büllingen am Donnerstag eintreffen. Frei nach dem Motto der Navy-Seals: "Wir lassen keinen zurück!".

Sponsor vor Ort ist Safe Assistance, das französiche Pendant zu DocStop.