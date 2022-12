Fortbestand für Familienunternehmen Reber übernimmt Gressel

Reber Logistik übernimmt am 2. Januar 2023 Gressel Spedition + Logistik aus Neustadt a.d. Aisch. Drei Gründe für der Logistiker aus Rheinland-Pfalz für den Kauf an.

Ausbau des Branchenportfolios

„Mit Gressel gewinnen wir einen erfolgreichen regionalen Logistiker, der mit seiner Unternehmensgröße und -kultur perfekt zu uns passt“, sagt Reber Logistik-Geschäftsführer Mirko Kauffeldt. „Wir wollen mit Gressel in andere Branchen hineinwachsen und unser Distributionsnetz in Deutschland ausbauen“, erläutert Kauffeldt. Mit dem Standort in Neustadt an der Aisch gewinnt Reber einen modernen, rund 40.000 Quadratmeter großen Logistikstandort in der Metropolregion Nürnberg hinzu."

Laut einer Mitteilung von Reber agiert das Familienunternehmen Gressel als Logistikdienstleister für marktbekannte Industrie- und Handelsunternehmen wie Knauf, Franken Brunnen, pepsi, Refresco, Rübezahl, Südzucker und Tucher; mit den Kunden Mömax und XXXLutz bringe Gressel auch Expertise aus dem Möbelmarkt mit.

Zum Unternehmen gehören die Gressel Spedition GmbH& Co. KG und die Gressel Logistik GmbH & Co. KG. Das Unternehmen wird in dritter Generation von Emil Gressel (75) zusammen mit seiner Tochter Barbara Gressel-Kolb geführt.

Mit Übernahme des fränkischen Logistikers wächst das Logistiknetz von Reber in Deutschland auf sechs Standorte. Die Belegschaft - alle Gressel-Mitarbeiter werden übernommen - erweitert sich um 100 auf mehr als 600 Mitarbeiter, der Fuhrpark vergrößert sich um 60 auf knapp 170 Fahrzeuge. Der Umsatz steigt um 14 auf mehr als 100 Millionen Euro.