Flexam investiert bei Cargobeamer Geld für 40 intermodale Waggons

Expansion kommt in Rollen: Flexam Invest gibt Cargobeamer Geld für 40 intermodalen Waggons, die bereits in Frankreich unterwegs sind. 24 davon kommen von der eigenen Montageanlage in Erfurt.

Der französische Investor Flexam Invest aus Paris unterstützt Cargobeamer bei der Expansion und gibt dem Unternehmen das Geld für 40 intermodale Waggons. 24 davon stammen aus dem Cargobeamer-eigenen Werk in Erfurt, die anderen wurden extern produziert. Wobei alle Fahrzeuge bereits unterwegs sind, vornehmlich in Frankreich auf der Route zwischen Calais und Perpignan.

Flexam verschafft Cargobeamer finanziellen Spielraum

„Die Finanzierung, die wir mit Flexam Invest unterzeichnet haben, wird unser Unternehmen in seiner Wachstumsstrategie unterstützen, indem es die Präsenz in unserem Kernnetzwerk in Europa stärkt. Die Cargobeamer-Waggons sind einer der wichtigsten Wachstumstreiber in unserem Geschäft. Und wir wollen unsere Flotte in den kommenden Jahren deutlich ausbauen, ebenso wie unser Netzwerk an intermodalen Terminals und Routen“, erklärt Dr. Markus Fischer, Chief Financial Officer (CFO) bei Cargobeamer.

Geldgeber sieht es als Investition in die Zukunft

Der Finanzier wiederum sieht das Ganze als Zukunftsinvestition: „Mit einer solch innovativen Lösung zur Eindämmung von Straßenverkehrsbelastung, Umweltverschmutzung, Staus und Lärm leistet Flexam einen positiven Beitrag zum Ausbau intermodaler Lösungen und zur Reduktion von CO₂-Emissionen“, sagt Fabrice Fraikin, geschäftsführender Gesellschafter und Mitbegründer von Flexam Invest Asset Management.

