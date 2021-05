Habt ihr auch oft Stress beim Be- und Entladen? Vor allem, wenn im Vorfeld wichtige Infos zu den Rampen fehlen? Damit ist jetzt Schluss. Die neue App-Version wurde um ein entscheidendes Feature erweitert: Dazu haben wir den Rampenguide in die FERNFAHRER Truck Stops App eingebunden. Ab jetzt findest du zu allen bislang angelegten Rampen ausführliche Informationen und kannst so deinen Stress schon vor der Anfahrt reduzieren. Neben wichtigen Facts wie genaue Geokoordinaten, Öffnungszeiten oder räumliche Besonderheiten, gibt die App unter anderem Auskunft über Sanitäranlagen, Parkmöglichkeiten oder ähnliches – und das alles in 13 Sprachen.

Mitmachen und weitere Rampen eintragen

Mit nur wenigen Klicks, kannst du neue Rampen in der FERNFAHRER Truck Stops App anlegen. Hier gilt: Masse macht Klasse. Indem ihr neue Rampen anlegt, könnt ihr eure Erfahrungen an den jeweiligen Standorten teilen und euch damit gegenseitig unterstützen. Darüber hinaus haben wie die Bewertungen zu den Rampen angepasst und um ein Textfeld erweitert. Du kannst uns, wenn die Sterne nicht ausreichen sollten, hier berichten, was an diesem Standort besonders gut oder schlecht war.

Tanken, Parken, Essen – alle Standorte in einer App

In der FERNFAHRER Truck Stops App findest du außer Rampen auch alle anderen Standorte, die für dich im Job wichtig sind: Parkplätze, Restaurants, Autohöfe, DocStop, Werkstätten und vieles mehr. Du gelangst nach dem Start der App direkt zur Karte, auf der dein Standort und die Orte in deiner Umgebung eingezeichnet sind. Das funktioniert nur, sofern deine Standortdaten freigegeben sind. Außerdem werden nicht mehr nur Orte angezeigt, die über eine Tankstelle verfügen, sondern jeder Punkt, der für einen Fahrer interessant sein könnte. Außerdem kannst du nun alle Standorte bewerten. Die praktischen Suchfunktionen nach Route, Umkreis, Name oder Autobahn bleiben erhalten.

Was sonst noch wichtig ist

Wer sich mit EUROID einloggt, hat zusätzlich Zugang zu Inhalten auf eurotransport.de und der FERNFAHRER Reporter App.

In deinem Profil kannst du ein Foto von dir und deinem Lkw anlegen.

Dort findest du auch deine gespeicherten Favoriten und deine eigenen Bewertungen auf einen Blick kannst sie überarbeiten.

Solltest du unterwegs an einem in der App aufgelisteten Orte entdecken, dass eine Angabe fehlt oder falsch ist, kannst du diese nun selbst ändern und somit anderen Fahrern helfen.

Außerdem kannst du deine Lieblingsorte, die in der App noch fehlen ganz leicht hinzufügen.

Hinweis: Bei Nutzung der Services im Ausland können Roaming-Kosten entstehen.

Damit Telefonnummern aus der App heraus direkt angerufen werden können, fragt Android nach der Freigabe des Telefons. Die App hat aber keinen Zugriff auf die Kontakte.

Zum kostenlosen Download für Android und iOS geht es hier: www.truck-stops.com.