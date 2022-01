Mit dem neuen Feature des kostenlosen RampenGuides erhalten Speditionen und Verlader künftig per QR-Code wertvolles Feedback zu ihren Be- und Entladestellen. Mehr Tipps, Infos, Videos und Hintergrundberichte zum Thema Rampe, erfahren Sie auf unserer Themenseite www.eurotransport.de/rampe .

Effektivere Abläufe, reibungslose Prozesse und eine niedrige Fehlerquote an Be- und Entladestellen – das sind die Ziele vieler Rampeninhaber. Doch vor allem im Stückgutverkehr betragen die Wartezeiten häufig mehr als 30 Minuten. Das bedeutet einen erheblichen Verlust der Produktivität und hat entsprechende Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit – und im schlimmsten Fall auf die Beziehungen zu Kunden und Lieferanten. Um dem gezielt entgegenzuwirken ist es essentiell, ein direktes Feedback über die Be- und Entladestellen des Unternehmens zu erhalten.

Bewertungen per QR-Code

Genau dafür hat das RampenGuide-Team ein neues Feature entwickelt. Doch vorneweg: Der RampenGuide ist eine online basierte Datenbank. Hier sind alle wichtigen Infos zu Be- und Entladestandorten gespeichert. Speditionen, Fahrer und Verlader können über die Website rampenguide.de und die FERNFAHRER Truck Stops App in nur wenigen Schritten neue Standorte anlegen. Die Bewertung nach dem 5-Sterne-Prinzip erfolgte bislang ausschließlich über die App.

Um den Aufwand für eine Bewertung nach dem 5-Sterne-Prinzip so gering wie möglich zu halten, stellt der RampenGuide ab sofort für jede Rampe einen QR-Code zur Verfügung. Dieser muss dann lediglich von den Fahrern gescannt werden und führt – ohne Anmeldung – direkt zur Bewertung. Abgefragt werden Gesamtzustand und Ausstattung, Wartezeit sowie Behandlung.

Tipp: Flyer in Firmen-CI

Den QR-Code finden die Rampeninhaber unter rampenguide.de. Nach dem Einloggen sieht der Nutzer in seinem Profil die Rubrik „Meine Rampen“. Hier bietet der RampenGuide neben dem Namen der zugeordneten Standorte gleich zwei Optionen zum Download: ein druckfertiges PDF mit eingefügtem QR-Code, einschließlich Erklärungstext in vier Sprachen oder den einzelnen QR-Code. Dieser kann dann in selbstgestaltete Dokumente mit Firmen-Logo und im Firmen-CI eingebettet werden.

Um möglichst viel Feedback zu bekommen, sollten die ausgedruckten Flyer/Plakate nicht kleiner als DIN A5 sein und an allen zentralen Punkten an den Rampen gut sichtbar aufgehängt oder ausgelegt werden.

Vorteile des RampenGuides liegen auf der Hand

Schließlich profitieren alle Beteiligten entlang der Supply-Chain von effektiveren Abläufen beim Warenumschlag. In erster Linie gilt es unnötige Konflikte zu vermeiden. „Feedback in Form von Fahrerkommentaren- und Bewertungen unterstützt uns, den kontinuierlichen Optimierungsgedanken weiter zu verfolgen und die Kooperationen mit unseren Partnern zu vertiefen“, bringt es Joachim Lück von der Drogeriemarktkette DM auf den Punkt. Dem stimmt Ulrike A. Mix, Geschäftsstellenleiterin Logistikinitiative Mecklenburg-Vorpommern (LIMV) zu: „Dank der Bewertungen können schnell und zielgenau Verbesserungen erzielt werden, sei es im Handling oder bei infrastrukturellen Dingen, wie zum Beispiel sanitäre Einrichtung zu Zeiten von Corona.“

Fahrer und Unternehmen unterstützen sich gegenseitig

Bitten Sie auch Ihre Fahrer, sich über die FERNFAHRER Truck-Stops-App zu beteiligen und wann immer möglich, neue Standorte anzulegen und zu bewerten. Damit kann sich die Community gegenseitig unterstützen. Neben Facts wie Geokoordinaten oder Öffnungszeiten, erhalten sie unter anderem Infos über Sanitäranlagen, Parkmöglichkeiten oder ähnliches – und das alles in 13 Sprachen.

Machen Sie mit – und stellen Sie Ihre Daten für eine effizientere Lieferkette unter www.rampenguide.de zur Verfügung. Zum kostenlosen Download der FERNFAHRER Truck-Stops-App geht´s unter www.truck-stops.com.