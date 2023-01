Fahrer vor Gericht Böse Überraschung und formeller Fehler

Eigentlich blöde Worte: empört, entrüstet, das klingt alles etwas abgehoben und abgedroschen. Christian* aber sitzt mir gegenüber und wiederholt immer wieder, wie empört und entrüstet er sei. Christian wird eine Geschwindigkeitsüberschreitung vorgeworfen. Nichts Gravierendes – normalerweise. Aber hier hat wohl in der Bußgeldstelle ein Sachbearbeiter dran gesessen, der entweder keine Ahnung von den wirtschaftlichen Verhältnissen der Lkw-Fahrer hat – oder sie einfach nicht leiden kann. 16 km/h soll Christian zu schnell gewesen sein. Ein km/h über der Punktegrenze. Also liegt das Drama wohl alleine im Punkt. Nein, mitnichten. Hier wurde voll zugeschlagen: 280 Euro soll Christian hierfür berappen und als Sahnehäubchen noch einen Punkt obendrauf. Es ist verständlich, dass Christian hier entrüstet und empört ist. Wäre ich wahrscheinlich auch. Also das Übliche: Einspruch einlegen, Akte anfordern, Akte analysieren, zum Tatort fahren. Und am Tatort zeigt sich Interessantes!

Tempo-30-Schild noch nagelneu

Das Tempo-30-Schild, was im Übrigen nur einseitig steht und auch nur einmal aufgestellt wurde, glänzt, als wäre es gerade frisch bedruckt worden. In der Nähe des Schildes befindet sich eine Bäckerei. Nun gut – Croissant, Espresso und nebenbei verwickle ich die Bäckereiverkäuferin in ein Gespräch. Ja, sie ärgere sich darüber, dass hier so schnell gefahren würde. Jetzt sei aber das Tempo-30-Schild da. Jetzt? Seit wann denn? Im Winter sei es aufgestellt worden. Das klingt nach einem Verteidigungsansatz. Ich rufe Christian an und bitte ihn, nochmals zu mir in die Zentrale der Autobahnkanzlei zu kommen. Dort erzählt er mir Spannendes und für eine sinnige Verteidigungsstrategie durchaus Verwertbares. Durch diesen kleinen Ort in der Nähe von Naumburg, da ist er viele Jahre hinweg jeden Tag gefahren. Dann hat er etwas gemacht, was er viel zu selten macht, ein paar Tage Urlaub. Einfach nur so, um zu entspannen. Und als er anschließend wieder durch diesen kleinen sympathischen Ort fuhr, da wurde der auf einmal etwas unsympathisch. Er ist mit Absicht schon langsamer gefahren, er reizt die zulässigen 50 nie aus, sagt er. In diesem Fall ist er mit 46 gefahren und auf einmal leuchtete ihm der rote Blitz in die Augen. Christian war wie vom Schlag getroffen. Was war das denn? Warnblinkanlage an, er stellte den Lkw kurz ab und lief – es war arschkalt draußen – aber egal.