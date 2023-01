Fahrer finden und binden Azubis aus Afrika und Asien

Ausbildung hat Tradition. Das behaupten viele von ihren Unternehmen. Bei der Schwarz Gruppe aus Göppingen mit ihren rund 850 Mitarbeitern lässt sich das belegen: Die Spedition Wackler, die wie das Entsorgungsunternehmen „DU: willkommen in der Umwelt“ zur Gruppe gehören, bildet seit mehr als 100 Jahren aus. Schon in alten Schriftstücken aus den 1920er und 1930er Jahren sei vom „Stift“ die Rede, berichtet Gabi Schwarz, Prokuristin der Schwarz Gruppe. Eine duale Ausbildung für angehende Lkw-Fahrer gab es zwar noch nicht, doch erkannten die Chefs schon damals die Notwendigkeit, junge Leute für den Fahrerberuf zu begeistern.

Wackler: Ausbildung seit mehr als 100 Jahren

So sehr sich auch die Zeiten und Aktivitäten geändert haben – der Ausbildung ist die Firmengruppe treu geblieben. „Ausbildung ist einfach mein Steckenpferd“, sagt Gabi Schwarz, die mit ihrer Schwester Beate Schwarz und ihrem Cousin Oliver Schwarz die vierte Unternehmergeneration vertritt, im Gespräch mit der Fachzeitschrift trans aktuell. Seit 1998 leitet die 57-Jährige im Verband Spedition und Logistik Baden-Württemberg (VSL) die Kommission für berufliche Bildung, zwei Jahre später übernahm sie den Vorsitz der gleichnamigen Kommission auch beim Bundesverband Spedition und Logistik (DSLV).

Foto: Schwarz Gruppe „Ausbildung ist einfach mein Steckenpferd“: Gabi Schwarz, Prokuristin bei der Schwarz Gruppe in Göppingen.

Schwarz lässt nichts unversucht, um an qualifizierten Nachwuchs zu kommen. „Ob Schulbesuche, Jobbörsen oder Ausbildungstage – wir rühren in allen Töpfen“, sagt die gelernte Speditionskauffrau und Diplom-Betriebswirtin. Doch es reicht eben nicht, um den Bedarf an Fahrern zu decken. „Wir könnten sofort fünf bis sechs junge Leute einstellen, wenn wir sie nur finden würden“, sagt sie. Aktuell beschäftigt die Firmengruppe acht BKF-Azubis. Im vorigen Lehrjahr kamen drei junge Männer hinzu. Die Entsorgungssparte ging leer aus. „Offenbar sehen das viele als Drecksgeschäft an“, bedauert Gabi Schwarz, dabei profitieren die Mitarbeiter in diesem Bereich unter anderem von sehr planbaren Arbeitszeiten.

Seit einigen Jahren gehen die Firmenverantwortlichen neue Wege, um Fahrernachwuchs zu rekrutieren. Sie versuchen Geflüchtete dafür zu gewinnen – mit Erfolg: Die ersten Wackler-Mitarbeiter aus fernen Ländern haben mit Unterstützung von Mentorin Gabi Schwarz ihre BKF-Ausbildung abgeschlossen. Zwei der erfolgreichen Absolventen heißen Mouhoussinou Aliou-Aboubakar und Waliullah Mohammadi, die im Unternehmen der Einfachheit halber Babs und Wali genannt werden. Beide können sich auf B2-Sprachniveau unterhalten und sind beruflich wie privat in Deutschland angekommen.

Note gut im praktischen Teil der Ausbildung

Babs flüchtete über Libyen aus Togo, wo eine Militärdiktatur herrscht, und begann im September 2018 seine Ausbildung bei Wackler. „Ich wollte mir mit einer Ausbildung eine gute Basis aufbauen“, erzählt der 34-Jährige. Sein Vater hatte eine kleine Transportfirma, mit den 7,5-Tonnern war er viel unterwegs und lernte mehrere afrikanische Sprachen. Neben Deutsch spricht er auch Englisch und Französisch. Wegen seiner Vorkenntnisse im Transportbereich bewarb er sich bei Wackler. Was ihm dort besonders imponiert: dass er vom Sprinter über den Verteiler-Lkw bis zum Glieder- und Sattelzug fast alle Fahrzeugtypen fahren kann. „Am liebsten fahre ich Hängerzüge“, sagt er.

Sein Kollege Wali schmunzelt darüber, ist der Hängerzug doch komplizierter zu fahren und zu rangieren als ein Sattelzug. „Ich bin am liebsten im Sattelzug unterwegs“, sagt der 26-Jährige, der aus Afghanistan stammt und zuletzt im Iran lebte. Er bewarb sich auf Empfehlung eines Freundes – der damals als Nachtfahrer für Wackler tätig war – bei der Spedition in Göppingen und trat seine Ausbildung ein Jahr nach Babs an.

Dass die beiden Geflüchteten ihre Ausbildung erst nach 3,5 beziehungsweise vier Jahren abschlossen, ist für Prokuristin Schwarz kein Beinbruch. Ohne beziehungsweise mit nur rudimentären Sprachkenntnissen seien die Ausgangsbedingungen gegenüber deutschen Lehrlingen erschwert gewesen. Umso stolzer sind beide Fahrer, dass sie den praktischen Teil mit der Note gut meisterten. Um ihre Azubis aus Asien und Afrika tatkräftig zu unterstützen, organisierte die Spedition Deutschkurse an der VHS und innerbetrieblichen Unterricht.

Auch bei der Wohnungssuche und den Dokumenten half das Unternehmen: Es verfügt über Firmenwohnungen, die es seinen Mitarbeitern bei Bedarf überlässt – ein Angebot, das Babs nutzt. Was die Aufenthaltserlaubnis angeht: Babs und Wali konnten den Behörden Ausweispapiere aus ihren Herkunftsländern vorlegen, ebenso jeweils ein Arbeitsverhältnis bei Wackler. Dem Erwerb eines Aufenthaltstitels nach Abschluss der Ausbildung stand somit nichts im Wege.

Die Wackler-Verantwortlichen sehen die Vielfalt der Nationalitäten als Trumpf an. Daher wollte auch Prokuristin Schwarz mehr über das Leben in den jeweiligen Heimatländern ihrer Azubis erfahren und organisierte einen internationalen Abend mit typischen Speisen von dort. Neben Babs und Wali gehörten damals noch ein Iraner und ein Syrer zum Kreis der internationalen BKF-Azubis. Nach dem internationalen Abend soll es nun einen schwäbischen Abend geben – mit Rehbraten und Spätzle, hat sich Gabi Schwarz vorgenommen.