Expansion nach Benelux Brauerei InBev nutzt Einride

Der Hersteller für elektrische und autonome Transportfahrzeuge Einride startet in Benelux durch. Dafür kooperiert der Hersteller mit dem rauereikonzern InBev, der mit einer vollelektrischen Flotte jährlich 500 Tonnen CO2-Emissionen einsparen will.

Null Emissionen für besseres Bier

"Wir investieren nur noch in Transporte ohne Dieselkraftstoff und streben null Emissionen an. Da wir nächstes Jahr mit dem breiten Einsatz von Elektrofahrzeugen für städtische Lieferungen beginnen, ist die Partnerschaft mit Einride für den elektrischen Schwerlasttransport auf der mittleren Meile der nächste Schritt in unserer grünen Logistikstrategie. Wenn die Umwelt, in der wir arbeiten, grüner wird, werden die Zutaten für unser Bier davon profitieren", sagt Philippe Seminck, Logistics Director Benelux and France, InBev.

Einride rollt eigenes Transport-Ökosystem aus

Laut einer Mitteilung wird im Rahmen der Kooperation Anfang 2023 der Startschuss für die vollständige Einführung des Einride-Ökosystems erfolgen, das die intelligente Mobilitätsplattform Saga, sechs vernetzte elektrische Einride Trucks sowie die Entwicklung, Installation und den Aufbau der Ladeinfrastruktur umfasst. Die Lkw werden in den Regionen Löwen und Brüssel eingesetzt und unterstützen das Ziel von InBev, bis 2040 in seiner gesamten Lieferkette einen Netto-Null-Zustand zu erreichen.

Einride: Nur der Anfang der Expansion

Nach eigenen Angaben ist Einride der führende Betreiber von elektrischen Schwerlasttransporten in Schweden und den USA und hat kürzlich den Einstieg in Deutschland und Norwegen bekanntgegeben. Die Partnerschaft mit InBev in Belgien sei nur der Anfang der Expansion von Einride in der Region. In bestehenden Märkten zählt Einride demnach unter anderem Branchenriesen wie Electrolux und GE Appliances, ein Haier-Unternehmen, zu seinen Kunden. Diese haben ihre CO2-Emissionen bereits um bis zu 90 Prozent senken können.