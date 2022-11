Daimler Truck Financial Services Jetzt Start in Deutschland

Deutschland ist das achte Land, in dem Daimler Truck Financial Services im Jahr 2022 an den Start geht. Wie es nun weitergeht.

Vor einem Jahr begann Daimler Truck Financial Services (DTFS) als neues Unternehmen mit damals sieben Ländern. Heute ist DTFS in 15 Ländern weltweit aktiv und einer der weltgrößten Finanzdienstleister im Nutzfahrzeugbereich mit einem Vertragsvolumen von 24 Milliarden Euro mit Leasing, Finanzierung und Versicherungen. DTFS möchte die globale Präsenz ausbauen. Im Frühjahr 2023 ist geplant, das Geschäft in Frankreich aufzunehmen.

Weltgrößter Finanzdienstleister im Nfz-Bereich

Deutschland ist das achte Land, in dem DTFS in diesem Jahr an den Start geht. Das Geschäft wird hierzulande von Berlin aus gesteuert. Dort wird die Landesgesellschaft eng mit der deutschen Vertriebszentrale von Daimler Truck zusammenarbeiten. Florian Peterl, Geschäftsführer von DTFS Deutschland: „Wir haben Organisation, Produktentwicklung, Vertrieb, Systeme und Prozesse komplett auf Nutzfahrzeug-Kunden ausgerichtet. Unser absoluter Fokus auf Finanzdienstleistungen für das Truck- und Bus-Geschäft sowie die hohe Integration mit dem Fahrzeuggeschäft wird unseren Kunden und uns Vorteile bringen.“

Foto: Daimler Truck Financial Services Dr. Florian Peterl, Managing Director Daimler Truck Financial Services Germany: „Absoluter Fokus auf Finanzdienstleistungen für das Truck- und Bus-Geschäft“

Segment von Daimler Truck

DTFS ist ein Segment des Daimler-Truck-Konzerns. Der Finanzdienstleister hat seinen Hauptsitz in Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart. Im dritten Quartal 2022 steigerte der Finanzdienstleister das Neugeschäft auf 2,5 Milliarden Euro (drittes Quartal 2021: 1,5 Milliarden Euro). Das Vertragsvolumen wuchs um 51 Prozent auf 24 Milliarden Euro (drittes Quartal 2021: 15,8 Milliarden Euro). Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT adjusted) hat sich auf 50 Millionen Euro (Drittes Quartal 2021: 17 Millionen Euro) verdreifacht.

Globale Wachstumsstrategie

Stephan Unger, Vorstand von Daimler Truck für Financial Services und CEO von DTFS: „Mit dem Start in Deutschland setzen wir unsere globale Wachstumsstrategie weiter um. Im kommenden Jahr wollen wir unser Kerngeschäft mit Leasing, Finanzierungen und Versicherung weiter stärken. Zudem bringen wir weltweit neue Service-Produkte und Komplettlösungen auf den Markt, die unsere Kunden auf dem Weg zu elektrischem und nachhaltigen Transport unterstützen. Über Konnektivität werden wir neue Services für Nutzfahrzeugkunden ermöglichen."

Bernd Barth, Head of DTFS Europe and South America: „Mit Deutschland sind wir heute in sieben europäischen Märkten tätig. Im Frühjahr 2023 planen wir, das Geschäft in Frankreich aufzunehmen. Dann können wir unseren Kunden maßgeschneiderte Finanzdienstleistungen für Trucks und Busse in allen wichtigen europäischen Märkten anbieten.“

Den Unternehmensangaben nach ergeben sich Wachstumschancen zum einen im bestehenden Finanzierungs-, Leasing- und Versicherungsgeschäft, zum anderen durch neue Servicelösungen. Dazu gehören nutzungsbasierte und flexible Pay-as-you-drive-Dienste wie dynamisches Leasing oder dynamische Versicherungen. Das Produkt „Dynamic Lease“ ist bereits in Japan und den USA erhältlich. „Dynamic Insurance“ wurde mit einer ersten Pilotphase in den USA gestartet. Der Weg der Transportbranche hin zur E-Mobilität bietet zusätzliches Wachstumspotenzial mit Servicelösungen für Lade-, E-Infrastruktur- oder Batterieleasing. Weitere Möglichkeiten eröffnen sich demnach im Flottenmanagement oder durch die Integration von Connectivity Services, beispielsweise durch digitale Bezahlsysteme für Dienstleistungen und Produkte rund um Lkw und Busse.